Німеччина фінансує альтернативу Starlink для України через супутники Eutelsat

Берлін покриває витрати на забезпечення України супутниковим Інтернетом від французької компанії Eutelsat, що є конкурентом Starlink Ілона Маска.

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Про це повідомила виконавча директорка компанії Єва Бернеке в коментарі Reuters.

За її словами, послуга надається вже близько року через німецького дистриб’ютора, а фінансування здійснює уряд Німеччини. Хоча точну вартість вона не назвала, зазначила, що наразі в Україні використовується менш ніж тисяча терміналів, які підключаються до мережі Eutelsat.

Проте в компанії розраховують швидко збільшити це число до 5–10 тисяч.

"Ми ще не знаємо, як ЄС колективно або країна за країною фінансуватиме подальші зусилля", — зазначила речниця компанії Джоанна Дарлінгтон, коментуючи плани масштабування проєкту.

Потреба в альтернативі Starlink зросла на тлі більш стриманої політики президента США Дональда Трампа щодо України. Starlink, який належить компанії SpaceX Маска, забезпечує критичне Інтернет-з’єднання для української армії, але його зв’язки з політичними колами в США викликають побоювання в Європі.

Підрозділ Eutelsat OneWeb є головним конкурентом Starlink. Він також використовує супутники на низькій навколоземній орбіті, що дозволяє забезпечувати швидкісний Інтернет навіть у віддалених районах.

Крім цього, компанія має геостаціонарну супутникову мережу, яка працює з дешевшими терміналами — вони можуть використовуватись як у побутових, так і у військових цілях.

"Коли ви в умовах, які зараз в Україні, ви хочете мати всі можливі варіанти", - підкреслила Бернеке і визнала, що поки Starlink працює, ним варто користуватись, однак важливо мати" план Б".

Європейський Союз також працює над довгостроковими проєктами на кшталт IRIS² та GOVSATCOM, які мають зменшити залежність Європи від зовнішніх постачальників. Частина з них запрацює вже в 2025 році, а інші — ближче до 2030.

Відомо, що Україна наразі має доступ до близько 50 000 терміналів Starlink, половину з яких надав уряд Польщі. З 2022 року Польща витратила на ці потреби понад 84 мільйони доларів. Певну частину забезпечення покрили уряд США та сама компанія SpaceX.