Германия финансирует альтернативу Starlink для Украины через спутники Eutelsat

Берлин покрывает расходы на обеспечение Украины спутниковым Интернетом от французской компании Eutelsat, являющейся конкурентом Starlink Илона Маска.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщила исполнительный директор компании Ева Бернеке в комментарии Reuters.

По ее словам, услуга предоставляется уже около года через германского дистрибьютора, а финансирование осуществляет правительство Германии. Хотя точную стоимость она не назвала, отметила, что в настоящее время в Украине используется менее тысячи терминалов, подключаемых к сети Eutelsat.

Однако в компании рассчитывают быстро увеличить это число до 5-10 тысяч.

"Мы еще не знаем, как ЕС коллективно или страна за страной будет финансировать дальнейшие усилия", — отметила представитель компании Джоанна Дарлингтон, комментируя планы масштабирования проекта.

Потребность в альтернативе Starlink выросла на фоне более сдержанной политики президента США Дональда Трампа по отношению к Украине. Starlink, принадлежащий компании SpaceX Маска, обеспечивает критическое Интернет-соединение украинской армии, но его связи с политическими кругами в США вызывают опасения в Европе.

Подразделение Eutelsat OneWeb является основным конкурентом Starlink. Он также использует спутники на низкой околоземной орбите, что позволяет обеспечивать высокоскоростной Интернет даже в отдаленных районах.

Кроме того, компания имеет геостационарную спутниковую сеть, которая работает с более дешевыми терминалами — они могут использоваться как в бытовых, так и военных целях.

"Когда вы в условиях, которые сейчас в Украине, вы хотите иметь все возможные варианты", — подчеркнула Бернеке и признала, что пока Starlink работает, им следует пользоваться, однако важно иметь "план Б".

Европейский Союз также работает над долгосрочными проектами типа IRIS² и GOVSATCOM, которые должны уменьшить зависимость Европы от внешних поставщиков. Часть из них заработает уже в 2025 году, а другие – ближе к 2030 году.

Известно, что Украина имеет доступ к около 50 000 терминалов Starlink, половину из которых предоставило правительство Польши. С 2022 года Польша потратила на эти нужды более 84 миллионов долларов. Определенную часть обеспечения покрыли правительство США и компания SpaceX.