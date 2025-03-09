Украинский фронт упадет: Маск пригрозил Украине последствиями отключения Starlink

Миллиардер Илон Маск убежден, что если он отключит свою систему спутниковой связи Starlink в Украине, то весь украинский фронт вроде бы сразу рухнет.

Об этом Маск написал в своей социальной сети X.

"Я буквально вызвал Путина к физическому бою один на один с Украиной, и моя система Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта рухнула бы, если бы я ее выключил", — утверждает миллиардер.

Он также призвал к немедленному миру в Украине.

"Меня тошнит от год бойни в тупике, который Украина неизбежно потеряет. Тот, кто действительно неравнодушен, по-настоящему думает и по-настоящему понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась. Мир сейчас!" – написал Маск.

Кроме того, миллиардер призвал к введению санкции против топ-10 украинских олигархов. По его словам, после этого война вроде бы прекратится.

"Введите санкции против топ-10 украинских олигархов, особенно имеющих особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Это ключ к головоломке", — утверждает Маск.

Starlink в Украине

Украина с начала полномасштабного вторжения использует Starlink для критически важной связи на фронте, объектах критической инфраструктуры, а также обеспечения нужд гражданского населения. Также Starlink помогает Украине запускать беспилотники. В декабре 2024 года SpaceX получила контракт от Министерства обороны США на расширение доступа Украины к Starshield – более безопасной, милитаризованной версии спутниковой сети Starlink.

В последние недели в информационном поле распространялась информация о том, что Starlink могут отключить Украину в любой момент. В частности, известна волонтер и основательница проекта Victory Drones Мария Берлинская еще 19 февраля предупредила: "Starlink могут отключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить. Просто "технический сбой" на несколько дней или недель. Если не иметь плана "Б" — начнется хаос, мы потеряем очень много людей. Полной альтернативы нет, но есть несколько возможных комбинированных вариантов, связные знают. Может, обойдется. Но лучше быть готовыми, не как обычно".

В настоящее время в Украине доступны несколько альтернатив сервиса спутниковой связи: британская OneWeb и французская Eutelsat (объединившие свои усилия); шведский Satcube; американские AST SpaceMobile и Hughes Network Systems.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекращение доступа Украины к спутниковому интернету Starlink Илона Маска, если Киев не согласится на условия Вашингтона по добыче стратегических минералов.