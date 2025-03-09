Український фронт впаде: Маск пригрозив Україні наслідками відключення Starlink

Мільярдер Ілон Маск переконаний, що якщо він відключить свою систему супутникового зв'язку Starlink в Україні, то весь український фронт нібито одразу впаде.

Про це Маск написав у своїй соціальній мережі Х.

"Я буквально викликав Путіна до фізичного бою один на один над Україною, і моя система Starlink є основою української армії. Уся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув", - стверджує мільярдер.

Він також закликав до негайного миру в Україні.

"Мене нудить від років бійні в глухому куті, який Україна неминуче втратить. Той, хто справді небайдужий, по-справжньому думає і по-справжньому розуміє, хоче, щоб м’ясорубка зупинилася. Мир зараз!" - написав Маск.

Крім того, мільярдер закликав до введення санкції проти топ-10 українських олігархів. За його словами після цього війна начебто припиниться.

"Введіть санкції проти топ-10 українських олігархів, особливо тих, хто має особняки в Монако, і це негайно припиниться. Це ключ до головоломки", - стверджує Маск.

Starlink в Україні

Україна з початку повномасштабного вторгнення використовує Starlink для критично важливого зв’язку на фронті, обʼєктах критичної інфраструктури, а також для забезпечення потреб цивільного населення. Також Starlink допомагає Україні запускати безпілотники. У грудні 2024 року SpaceX отримала контракт від Міністерства оборони США на розширення доступу України до Starshield — більш безпечної, мілітаризованої версії супутникової мережі Starlink.

Останніми тижнями в інформаційному полі поширювалася інформація про те, що Starlink можуть відключити Україні в будь-який момент. Зокрема відома волонтерка і засновниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська ще 19 лютого попередила: “Starlink можуть відключити в будь-який момент. Нам. А росіянам лишити. Просто "технічний збій" на кілька днів чи тижнів. Якщо не мати плану “Б” - почнеться хаос, ми втратимо дуже багато людей. Повної альтернативи немає, але є кілька можливих комбінованих варіантів, зв'язківці знають. Може й обійдеться. Але краще бути готовими, не як завжди."

Наразі в Україні доступні кілька альтернатив сервісу супутникового зв'язку: британська OneWeb та французська Eutelsat (які об’єднали свої зусилля); шведська Satcube; американські AST SpaceMobile та Hughes Network Systems.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість припинення доступу України до супутникового інтернету Starlink Ілона Маска, якщо Київ не погодиться на умови Вашингтона щодо видобутку стратегічних мінералів.