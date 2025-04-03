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Украина получила от Польши 5 тысяч терминалов Starlink
Украина получила еще 5000 терминалов Starlink от Польши, которые будут использованы для обеспечения связи в критически важных местах – больницах, школах, объектах инфраструктуры, а также в прифронтовых районах.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Старлинки будут помогать жителям прифронтовых территорий оставаться на связи: звонить родным, вызвать экстренные службы, читать новости. Из-за обстрелов и разрушений базовых станций на деоккупированных территориях обычная связь недоступна", — отметил Федоров.
Благодаря международному сотрудничеству, Украина уже получила более 50 тысяч Starlink, из которых 29 500 предоставила Польша.
На этот раз переданные устройства относятся к модели Starlink Enterprise – они имеют более мощные антенны, обеспечивающие более высокую скорость и стабильное соединение даже при значительной нагрузке.
"Благодарны в премьер-министру и министру цифровизации Польши Кшиштофу Гавковскому и правительству Польши за вклад в украинскую устойчивость. Благодаря международной поддержке продолжаем оставаться на связи даже в самых сложных условиях", — добавил Федоров.
Starlink в Украине
Сейчас в Украине спутниковым интернетом пользуются как военные, так и бизнес и даже некоторые граждане. В последние недели в информационном поле распространялась информация о том, что Starlink могут отключить Украину в любой момент.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения доступа Украины к спутниковому интернету Starlink Илона Маска, если Киев не согласится на условия Вашингтона по добыче стратегических минералов.
Напомним, Европейская комиссия рассматривает варианты поддержки Украины в обеспечении спутниковой связи, после угроз относительно ограничение доступа к Starlink.