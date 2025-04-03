Україна отримала від Польщі 5 тисяч терміналів Starlink

Україна отримала ще 5000 терміналів Starlink від Польщі, які будуть використані для забезпечення зв’язку у критично важливих місцях – лікарнях, школах, на об’єктах інфраструктури, а також у прифронтових районах.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Старлінки допомагатимуть жителям прифронтових територій залишатися на зв’язку: телефонувати рідним, викликати екстрені служби, читати новини. Через обстріли та руйнування базових станцій на деокупованих територіях звичайний зв’язок недоступний", – зазначив Федоров.

Завдяки міжнародній співпраці Україна вже отримала понад 50 тисяч Starlink, із яких 29 500 надала Польща.

Цього разу передані пристрої належать до моделі Starlink Enterprise – вони мають потужніші антени, що забезпечують вищу швидкість і стабільне з’єднання навіть за значного навантаження.

"Вдячні вцепремʼєр-міністру і міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та уряду Польщі за внесок в українську стійкість. Завдяки міжнародній підтримці продовжуємо залишатися на зв’язку навіть у найскладніших умовах", - додав Федоров.

Starlink в Україні

Зараз в Україні супутниковим інтернетом користуються як військові, так і бізнес, і навіть деякі громадяни. Останніми тижнями в інформаційному полі поширювалася інформація про те, що Starlink можуть відключити Україні в будь-який момент.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливістьприпинення доступу України до супутникового інтернету Starlink Ілона Маска, якщо Київ не погодиться на умови Вашингтона щодо видобутку стратегічних мінералів.

Нагадаємо, Європейська комісія розглядає варіанти підтримки України в забезпеченні супутникового зв'язку, після погроз щодо обмеження доступу до Starlink.