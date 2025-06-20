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Eutelsat станет конкурентом Starlink: Франция инвестирует €1,35 млрд в спутниковый интернет

футбольное поле, воздушный шар Eutelsat, дом
Eutelsat составит конкуренцию Starlink Илона Маска в Европе. / Википедия

Французская компания Eutelsat Communications – один из ведущих мировых операторов спутниковой связи – планирует привлечь 1,35 млрд евро (1,5 млрд долларов) от французского правительства и других инвесторов в рамках соглашения, которое поможет ей стать альтернативой Starlink Илона Маска на европейском рынке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Французское правительство рассматривает Eutelsat как стратегически важную компанию для суверенитета Европы и как наиболее жизнеспособного конкурента Starlink на континенте в предоставлении интернет-подключений через спутники. Связи между США и Европой ослабевают, и Eutelsat нужны средства для поддержки и расширения своего OneWeb сервиса, чтобы иметь высокие шансы для конкуренции.

Министерство финансов Франции сообщило 19 июня, что инвестирует 717 миллионов евро, что более чем вдвое увеличит долю правительства до почти 30%. Bharti, ранее являвшаяся крупнейшим акционером Eutelsat, после раунда переговоров будет владеть 19% акций.

"С этим увеличением капитала компания открывает новый раздел. Франция будет рядом, чтобы написать ее", — заявил в своем заявлении министр финансов Франции Эрик Ломбард.

Кроме того, по данным французского министерства финансов, Великобритания также обсуждает потенциальные инвестиции в OneWeb, однако пока не взяла на себя обязательства по финансированию.

Отмечается, что для покрытия непосредственных нужд Eutelsat   придется найти €4 млрд к 2032 году для обновления низкоорбитальных спутников OneWeb и участия в проекте создания службы Европейского Союза под названием Iris2. Генеральный директор Жан-Франсуа Фаллахер должен найти способы увеличить прибыль, чтобы сделать бизнес спутниковой связи компании устойчивым.

В среду французские вооруженные силы объявили о 10-летнем соглашении об использовании OneWeb, стоимость которого может составить до €1 млрд. По мнению аналитика аналитика New Street Research Бена Рикетта, это соглашение может побудить другие европейские правительства заключить собственные контракты с Eutelsat.

Напомним, 28 апреля с космодрома во Флориде компания Amazon осуществила запуск первых 27 спутников проекта Kuiper , тем самым официально начав создание собственной орбитальной интернет-сети, призванной стать серьезным конкурентом Starlink от SpaceX .

Автор:
Татьяна Ковальчук