Starlink: Amazon запустил первые спутники Kuiper

28 апреля с космодрома во Флориде компания Amazon осуществила запуск первых 27 спутников проекта Kuiper, тем самым официально приступив к созданию собственной орбитальной интернет-сети, которая призвана стать серьезным конкурентом Starlink от SpaceX.

Об этом сообщает Reuters.

Что известно о запуске спутников

Amazon сделал важный шаг в реализации своего амбициозного проекта Kuiper – компания запустила первые 27 спутников из запланированных 3236, которые должны сформировать глобальную сеть широкополосного интернета.

Запуск состоялся в 19:00 по восточноамериканскому времени с космической площадки на мысе Канаверал.

Для вывода спутников на орбиту использовали ракету Atlas V, созданную совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin – United Launch Alliance.

Этот старт стал вторым по счету после того, как первая попытка запуска 9 апреля была отменена из-за неблагоприятных погодных условий.

О проекте Amazon

Kuiper – это масштабный проект Amazon, который должен конкурировать со Starlink от SpaceX Илона Маска. В рамках этой инициативы компания планирует развернуть более 3000 спутников на низкой околоземной орбите, чтобы обеспечить высокоскоростной интернет по всему миру.

Этот проект подразумевает инвестиции в размере 10 млрд долларов и призван обеспечить интернет-доступ для пользователей по всему миру.

Amazon позиционирует Kuiper как инструмент улучшения интернет-доступа в сельских и труднодоступных регионах, где связь либо отсутствует, либо очень слаба.

Компания отстает от своего графика, поскольку ранее сообщалось, что запуск спутников на орбиту должен был состояться в 2024 году.

Компания также сталкивается с регуляторными требованиями: согласно решению Федеральной комиссии по связи США, к середине 2026 г. ей нужно вывести на орбиту по меньшей мере 1618 спутников, что составляет половину запланированного созвездия.

Из-за задержек Amazon, вероятно, будет вынуждена обращаться с просьбой о продлении срока, отмечают аналитики.

Ожидается, что компания официально подтвердит успешную связь со всеми спутниками из центра управления миссией в Редмонде, штат Вашингтон. Если все пройдет без осложнений, Amazon планирует приступить к предоставлению интернет-услуг уже к концу текущего года.

Напомним, что Amazon еще в апреле 2022 года объявила о подписании соглашений с тремя компаниями для 83 запусков ее интернет-спутников.