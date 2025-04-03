Начало конкуренции с Starlink: Amazon запускает первые спутники Kuiper

На следующей неделе Amazon планирует совершить первый запуск спутников для своей глобальной интернет-сети Project Kuiper. 9 апреля ракета Atlas 5 выведет на орбиту 27 спутников со станции космических сил на мысе Канаверал, штат Флорида.

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Об этом пишет Reuters.

Kuiper – это масштабный проект Amazon, который должен конкурировать со Starlink от SpaceX Илона Маска. В рамках этой инициативы компания планирует развернуть более 3000 спутников на низкой околоземной орбите, чтобы обеспечить высокоскоростной Интернет по всему миру.

"Это первый запуск с нашим финальным дизайном спутника, и мы впервые разворачиваем такое количество спутников одновременно", – отметил Раджив Бадьял, вице-президент Amazon Kuiper.

Amazon объявила об этом проекте в 2019 году и инвестировала в него 10 миллиардов долларов. Хотя SpaceX уже вывела на орбиту более 8000 спутников и имеет более 5 миллионов пользователей в 125 странах, Amazon надеется использовать свой опыт в сфере вебсервисов для привлечения клиентов и даже нанял команду инженеров, управлявших Starlink Маской, прежде чем он их уволил в прошлом году.

Для развертывания Kuiper в 2022 году компания подписала крупнейшее в истории отрасли соглашение на 83 запуска ракет с ULA, Arianespace и Blue Origin. В 2023 году Amazon успешно протестировала два прототипа спутников, а теперь начинает полномасштабное развертывание своей сети.

Отметим, что компания отстает от своего графика, поскольку ранее сообщалось, что запуск спутников на орбиту должен был состояться в 2024 году.