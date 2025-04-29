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Виклик Starlink: Amazon запустив перші супутники Kuiper

спутник
Amazon запустив перші супутники. / НКЕК

28 квітня з космодрому у Флориді компанія Amazon здійснила запуск перших 27 супутників проєкту Kuiper, тим самим офіційно розпочавши створення власної орбітальної інтернет-мережі, яка покликана стати серйозним конкурентом Starlink від SpaceX.

Про це інформує Reuters.

Що відомо про запуск супутників

Amazon зробив важливий крок у реалізації свого амбітного проєкту Kuiper - компанія запустила перші 27 супутників із запланованих 3236, які мають сформувати глобальну мережу широкосмугового інтернету.

Запуск відбувся о 19:00 за східноамериканським часом із космічного майданчика на мисі Канаверал.

Для виведення супутників на орбіту використовували ракету Atlas V, створену спільним підприємством Boeing і Lockheed Martin — United Launch Alliance.

Цей старт став другим за рахунком після того, як першу спробу запуску 9 квітня було скасовано через несприятливі погодні умови.

Про проєкт Amazon

Kuiper – це масштабний проєкт Amazon, який має конкурувати зі Starlink від SpaceX Ілона Маска. У межах цієї ініціативи компанія планує розгорнути понад 3000 супутників на низькій навколоземній орбіті, щоб забезпечити високошвидкісний інтернет по всьому світу.

Цей проєкт передбачає інвестиції в розмірі 10 млрд доларів і покликаний забезпечити інтернет-доступ для користувачів по всьому світу.

Amazon позиціонує Kuiper як інструмент покращення інтернет-доступу в сільських та важкодоступних регіонах, де зв’язок або відсутній, або дуже слабкий.

Компанія відстає від свого графіка, оскільки раніше повідомлялося, що запуск супутників на орбіту мав відбутися у 2024 році.

 Компанія також стикається з регуляторними вимогами: згідно з рішенням Федеральної комісії зі зв’язку США, до середини 2026 року їй потрібно вивести на орбіту щонайменше 1618 супутників, що становить половину запланованого сузір’я.

Через затримки Amazon, імовірно, буде змушена звертатися з проханням про продовження терміну, відзначають аналітики.

Очікується, що компанія офіційно підтвердить успішний зв’язок з усіма супутниками з центру управління місією в Редмонді, штат Вашингтон. Якщо все пройде без ускладнень, Amazon планує розпочати надання інтернет-послуг уже до кінця поточного року.

Нагадаємо, що Amazon ще в квітні 2022 року оголосила про підписання угод із трьома компаніями для 83-х запусків її інтернет-супутників. 

Автор:
Ольга Опенько