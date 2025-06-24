На супутниковий зв’язок для ЗСУ залучили майже 37 мільйонів євро

Міністерство оборони та НАТО реалізували низку спільних проєктів з розвитку цифрової інфраструктури України, які дали змогу покращити забезпечення українських захисників засобами зв’язку та інформаційними системами, а також посилити спроможності бойового управління і ситуаційної обізнаності.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства за результатами зустрічі заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко із заступником директора Цифрового штабу НАТО Марко Кріскуоло та генеральним директором Агенції НАТО зі зв’язку та інформації (NCIA) Людвігом Декампсом у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Зазначається, що НАТО надає практичну підтримку Україні через Комплексний пакет допомоги (КПД).

Основні результати співпраці на цей момент:

Майже 37 мільйонів євро на супутниковий зв’язок – включно із супутниковими радіостанціями, трекерами та послугами. Очікується, що загальна вартість проєктів перевищить 70 мільйонів євро в найближчі місяці

Триває співпраця та підтримка Центру інновацій і розвитку оборонних технологій, що включає взаємодію з командою розробників бойової системи DELTA

3 000 ноутбуків, 728 принтерів, 485 планшетів, 72 монітори, а також серверне та мережеве обладнання було доставлено до Центру обробки даних Міністерства оборони – на підтримку розширення Медичної інформаційної системи, яка є головним компонентом медичної реформи в Силах оборони

Підвищення взаємосумісності між українськими й натівськими спроможностями

Участь України в ключових ініціативах НАТО у сфері зв’язку, управління, комп’ютерних технологій ( C 4), зокрема у Federated Mission Networking ( FMN ), хмарних ініціативах та навчаннях з валідації взаємосумісності

Надання обладнання та програмного забезпечення і проведення відповідних навчань для посилення протиповітряної оборони.

NCIA є виконавчим органом багатьох проєктів у межах КПД для України, а також надає консультаційну й технічну підтримку в межах двостороннього Меморандуму про технічне співробітництво між Україною та NCIA, підписаного у січні 2022 року.

Під час візиту заступниця міністра обговорила поточний стан та прогрес спільних проєктів, а також окреслила можливості для подальшої співпраці з Цифровим штабом НАТО та NCIA.

«Підтримка, що надається в межах Комплексного пакета допомоги, стала каталізатором масштабної цифрової трансформації в Силах оборони – не лише на фронті, а й у логістиці та системах забезпечення. Завдяки цій підтримці ми створюємо більш швидку та ефективну армію. Я вірю, що наша продуктивна співпраця триватиме, а ці реформи ще більше розширяться», – заявила Черногоренко.

Нагадаємо, спільний Центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) разом із партнерами розробляє платформу Lessons Learned для об’єднання військового досвіду України та Альянсу.