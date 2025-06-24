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На супутниковий зв’язок для ЗСУ залучили майже 37 мільйонів євро
Міністерство оборони та НАТО реалізували низку спільних проєктів з розвитку цифрової інфраструктури України, які дали змогу покращити забезпечення українських захисників засобами зв’язку та інформаційними системами, а також посилити спроможності бойового управління і ситуаційної обізнаності.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства за результатами зустрічі заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко із заступником директора Цифрового штабу НАТО Марко Кріскуоло та генеральним директором Агенції НАТО зі зв’язку та інформації (NCIA) Людвігом Декампсом у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Зазначається, що НАТО надає практичну підтримку Україні через Комплексний пакет допомоги (КПД).
Основні результати співпраці на цей момент:
- Майже 37 мільйонів євро на супутниковий зв’язок – включно із супутниковими радіостанціями, трекерами та послугами. Очікується, що загальна вартість проєктів перевищить 70 мільйонів євро в найближчі місяці
- Триває співпраця та підтримка Центру інновацій і розвитку оборонних технологій, що включає взаємодію з командою розробників бойової системи DELTA
- 3 000 ноутбуків, 728 принтерів, 485 планшетів, 72 монітори, а також серверне та мережеве обладнання було доставлено до Центру обробки даних Міністерства оборони – на підтримку розширення Медичної інформаційної системи, яка є головним компонентом медичної реформи в Силах оборони
- Підвищення взаємосумісності між українськими й натівськими спроможностями
- Участь України в ключових ініціативах НАТО у сфері зв’язку, управління, комп’ютерних технологій (C4), зокрема у Federated Mission Networking (FMN), хмарних ініціативах та навчаннях з валідації взаємосумісності
- Надання обладнання та програмного забезпечення і проведення відповідних навчань для посилення протиповітряної оборони.
NCIA є виконавчим органом багатьох проєктів у межах КПД для України, а також надає консультаційну й технічну підтримку в межах двостороннього Меморандуму про технічне співробітництво між Україною та NCIA, підписаного у січні 2022 року.
Під час візиту заступниця міністра обговорила поточний стан та прогрес спільних проєктів, а також окреслила можливості для подальшої співпраці з Цифровим штабом НАТО та NCIA.
«Підтримка, що надається в межах Комплексного пакета допомоги, стала каталізатором масштабної цифрової трансформації в Силах оборони – не лише на фронті, а й у логістиці та системах забезпечення. Завдяки цій підтримці ми створюємо більш швидку та ефективну армію. Я вірю, що наша продуктивна співпраця триватиме, а ці реформи ще більше розширяться», – заявила Черногоренко.
Нагадаємо, спільний Центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) разом із партнерами розробляє платформу Lessons Learned для об’єднання військового досвіду України та Альянсу.