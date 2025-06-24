На спутниковую связь для ВСУ привлекли почти 37 миллионов евро

Министерство обороны и НАТО реализовали ряд совместных проектов по развитию цифровой инфраструктуры Украины, которые позволили улучшить обеспечение украинских защитников средствами связи и информационными системами, а также усилить возможности боевого управления и ситуационной осведомленности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу оборонного ведомства по результатам встречи заместителя министра обороны Украины по цифровому развитию Екатерина Черногоренко с заместителем директора Цифрового штаба НАТО Марко Крискуоло и генеральным директором Агентства НАТО по связи и информации ( NCIA ) Людвигом Декампсом в штаб-квартире.

Отмечается, что НАТО оказывает практическую поддержку Украине через Комплексный пакет помощи (КПД).

Основные результаты сотрудничества в данный момент:

Почти 37 миллионов евро на спутниковую связь – включая спутниковые радиостанции, трекеры и услуги. Ожидается, что общая стоимость проектов превысит 70 миллионов евро в ближайшие месяцы.

Продолжается сотрудничество и поддержка Центра инноваций и развития оборонных технологий, включающего взаимодействие с командой разработчиков боевой системы DELTA

3 000 ноутбуков, 728 принтеров, 485 планшетов, 72 монитора, а также серверное и сетевое оборудование были доставлены в Центр обработки данных Министерства обороны – в поддержку расширения Медицинской информационной системы, являющейся главным компонентом медицинской реформы в Силах обороны

Повышение взаимосовместимости между украинскими и натовскими возможностями

Участие Украины в ключевых инициативах НАТО в сфере связи, управления, компьютерных технологий ( C 4), в частности в Federated Mission Networking ( FMN ), облачных инициативах и учениях по валидации взаимосовместимости

Предоставление оборудования и программного обеспечения и проведение соответствующих учений для усиления противовоздушной обороны.

NCIA является исполнительным органом многих проектов в рамках КПД для Украины, а также оказывает консультационную и техническую поддержку в рамках двустороннего Меморандума о техническом сотрудничестве между Украиной и NCIA , подписанного в январе 2022 года.

В ходе визита заместитель министра обсудила текущее состояние и прогресс совместных проектов, а также обозначила возможности для дальнейшего сотрудничества с Цифровым штабом НАТО и NCIA .

«Поддержка, предоставляемая в рамках Комплексного пакета помощи, стала катализатором масштабной цифровой трансформации в силах обороны – не только на фронте, но и в логистике и системах обеспечения. Благодаря этой поддержке, мы создаем более быструю и эффективную армию. Я верю, что наше продуктивное сотрудничество будет продолжаться, а эти реформы еще больше расширятся», – заявила Черногоренко.

Напомним, совместный Центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) вместе с партнерами разрабатывает платформу Lessons Learned для объединения военного опыта Украины и Альянса.