Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

--0,04

EUR

47,46

--0,05

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,87

47,70

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина будет сотрудничать в сфере военного космоса со Швецией

Украина будет сотрудничать в сфере военного космоса со Швецией

Швеция будет сотрудничать с Украиной в развитии космических технологий для оборонных нужд.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Отмечается, что в ходе переговоров украинской и шведской делегаций Украина представила основные достижения по цифровизации, неотъемлемой частью которых является внедрение и реализация космической политики и стратегии в сфере обороны.

Также были озвучены ключевые потребности ВСУ в этой сфере, которые могут быть реализованы вместе с иностранными партнерами.

"Мы имеем большое наследие в космической сфере, которое модернизируем и перезапускаем с учетом современных требований. Также привлекаем иностранных партнеров, имеющих больший опыт и способности в сфере военного космоса. Мы готовы делиться собственными наработками, полученными во время боевых действий", — подчеркнул начальник управления.

Он уточнил, что в секторе военного космоса Украина будет фокусироваться на обработке массивов данных, получаемых, в том числе и от партнеров, а не на масштабировании собственного оборудования.

"Космос — это важное пространство для наших Сил обороны. Спутники дадут нам постоянную связь для военных, собственные способности для разведывательных данных и возможность сохранить жизнь наших людей благодаря ранним оповещениям об угрозах. Поэтому эта сфера сейчас — приоритетная для Министерства обороны", — прокомментировала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового управления.

Как отметил глава шведской делегации, директор отдела воздушных и космических систем Агентства по материально-техническому обеспечению Королевства Швеция бригадный генерал Ларс Гельмрих, Швеция заинтересована в сотрудничестве с Украиной в развитии космических технологий с учетом украинского опыта ведения современной войны.

Кроме того, эта страна может помочь во взаимодействии с другими партнерами, в частности, с нордическими государствами, к которым относятся Дания, Финляндия, Норвегия и Исландия.

Напомним, в Министерстве обороны создано Управление космической политики. Главная цель новой структуры – объединить внутренние и внешние возможности развития украинского военного космоса.

Автор:
Светлана Манько