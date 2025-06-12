Украина будет сотрудничать в сфере военного космоса со Швецией

Швеция будет сотрудничать с Украиной в развитии космических технологий для оборонных нужд.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Отмечается, что в ходе переговоров украинской и шведской делегаций Украина представила основные достижения по цифровизации, неотъемлемой частью которых является внедрение и реализация космической политики и стратегии в сфере обороны.

Также были озвучены ключевые потребности ВСУ в этой сфере, которые могут быть реализованы вместе с иностранными партнерами.

"Мы имеем большое наследие в космической сфере, которое модернизируем и перезапускаем с учетом современных требований. Также привлекаем иностранных партнеров, имеющих больший опыт и способности в сфере военного космоса. Мы готовы делиться собственными наработками, полученными во время боевых действий", — подчеркнул начальник управления.

Он уточнил, что в секторе военного космоса Украина будет фокусироваться на обработке массивов данных, получаемых, в том числе и от партнеров, а не на масштабировании собственного оборудования.

"Космос — это важное пространство для наших Сил обороны. Спутники дадут нам постоянную связь для военных, собственные способности для разведывательных данных и возможность сохранить жизнь наших людей благодаря ранним оповещениям об угрозах. Поэтому эта сфера сейчас — приоритетная для Министерства обороны", — прокомментировала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового управления.

Как отметил глава шведской делегации, директор отдела воздушных и космических систем Агентства по материально-техническому обеспечению Королевства Швеция бригадный генерал Ларс Гельмрих, Швеция заинтересована в сотрудничестве с Украиной в развитии космических технологий с учетом украинского опыта ведения современной войны.

Кроме того, эта страна может помочь во взаимодействии с другими партнерами, в частности, с нордическими государствами, к которым относятся Дания, Финляндия, Норвегия и Исландия.

Напомним, в Министерстве обороны создано Управление космической политики. Главная цель новой структуры – объединить внутренние и внешние возможности развития украинского военного космоса.