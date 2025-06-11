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Новости
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В Украине введут государственную систему контроля качества оборонной продукции

подписание меморандума
Министерство обороны заключило меморандум с УСПП / Минобороны

Министерство обороны усилит партнерство с частным бизнесом в области качества продукции оборонного назначения.  

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Соответствующий Меморандум о сотрудничестве был подписан между Минобороны и Украинским союзом промышленников и предпринимателей (УСПП), организацией, представляющей интересы украинского бизнеса всех масштабов.

Документ предусматривает, что Минобороны будет способствовать УСПП в развитии и внедрении стандартизации качества, а также внедрении на предприятиях УСПП международных стандартов качества ISO и стандартов серии AQAP НАТО.

Реализацией этого направления будет заниматься общая рабочая группа, которая определит приоритетность действий и приступит к практической работе по внедрению системы государственного гарантирования качества на предприятиях.

Внедрение электронной системы и борьба с коррупцией

В рамках сотрудничества УСПП будет оказывать поддержку во внедрении электронной информационно-коммуникационной системы государственного гарантирования качества оборонной продукции, которая сейчас разрабатывается Минобороны. Эта система преследует цель:

  • осуществление мониторинга эффективности функционирования системы менеджмента качества предприятий ОПК;
  • предотвращение коррупции путем обеспечения доступа к информации и проверки действительности задекларированных данных;
  • предоставление консультативно-совещательной помощи по вопросам государственного обеспечения качества с помощью соответствующих инструментов электронной системы.

Учебные программы для специалистов

Кроме того, важным направлением станет внедрение совместных учебных программ для специалистов предприятий, учреждений и организаций – членов УСПП. Эти программы будут сосредоточены на реализации мероприятий по внедрению системы государственного обеспечения качества, что обеспечит повышение квалификации и осведомленности персонала в этой критически важной сфере.

Напомним, в первом квартале 2025 года закупочное агентство Министерства обороны Украины ДОТ наложило штрафные санкции на ряд поставщиков пищевых продуктов для ВСУ. Общая сумма взысканий превысила 6 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб