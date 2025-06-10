Производители оружия получили льготных кредитов более чем на 1,5 миллиарда гривен с начала года

Украинские производители оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с начала 2025 уже получили 29 кредитов на общую сумму 1 миллиард 576 миллионов гривен.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

По его словам, за кредитами обращаются преимущественно изготовители defense tech и боеприпасов. Еще более 80 заявок от оборонных предприятий – на разных стадиях разбирательства.

Доступные кредиты для украинских производителей ОПК выдают четыре банка :

Укрэксимбанк

Ощадбанк

МТБ Банк

ПУМБ

Минобороны планирует трехлетние контракты с оружейными производителями

Закупочное агентство Минобороны заключило контрактов на 208 млрд грн с украинскими производителями. Украинские защитники получат современную технику, столь необходимую на поле боя, в частности: артиллерийские системы, боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, минометы, БМП, технику РЭБ, тяжелые дроны-бомберы.

В ведомстве отметили, что в приоритете должна быть поддержка отечественных производителей в обеспечении армии необходимым вооружением и техникой. По мнению директора Департамента политики закупок Минобороны Глеба Каневского, долгосрочные контракты позволяют производителям планировать свою работу, внедрять новые технологии и привлекать инвестиции.

Напомним, что вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya.