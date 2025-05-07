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С начала года оборонные предприятия получили кредиты почти на миллиард гривен

Минстратегпром
Оборонные предприятия получили 13 кредитов/Минстратегпром

В 2025 году в рамках программы доступного кредитования оборонных предприятий уже выдано 13 кредитов на общую сумму 968 млн. грн., еще более 70 заявок находятся на разных этапах рассмотрения.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Финансирование получили в большинстве своем производители средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), наземных роботизированных комплексов (НРК) и боеприпасов.

Еще более 74 заявок находятся на разных этапах рассмотрения.

В настоящее время кредитование оборонных предприятий осуществляют четыре банка: Укрэксимбанк, Сбербанк, МТБ Банк и ПУМБ.

Минстратегпром отмечает, что программа кредитования — важная часть стимулирования производства оборонной продукции и наращивания мощностей украинских предприятий в условиях войны.

Заметим, за прошлый год оборонная промышленность выросла в шесть раз и произвела около 2,5 миллионов минометных и артиллерийских снарядов, а также столько же боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов.

Автор:
Татьяна Гойденко