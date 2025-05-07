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З початку року оборонні підприємства отримали кредитів майже на мільярд гривень

Мінстратегпром
Оборонні підприємства отримали 13 кредитів / Мінстратегпром

У 2025 році в межах програми доступного кредитування оборонних підприємств вже видано 13 кредитів на загальну суму 968 млн грн, ще понад 70 заявок перебувають на різних етапах розгляду.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Фінансування отримали здебільшого виробники засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотних літальних апаратів (БпЛА), наземних роботизованих комплексів (НРК) та боєприпасів.

Ще понад 74 заявки перебувають на різних етапах розгляду.

Наразі кредитування оборонних підприємств здійснюють чотири банки: Укрексімбанк, Ощадбанк, МТБ Банк та ПУМБ.

Мінстратегпром наголошує, що програма кредитування є важливою частиною стимулювання виробництва оборонної продукції та нарощування потужностей українських підприємств в умовах війни.

Зауважимо, за минулий рік оборонна промисловість зросла в шість разів і виготовила близько 2,5 мільйона мінометних і артилерійських снарядів, а також стільки ж боєприпасів для безпілотних літальних апаратів.

Автор:
Тетяна Гойденко