Виробники зброї отримали пільгових кредитів на понад 1,5 мільярда гривень з початку року

Українські виробники оборонно-промислового комплексу (ОПК) з початку 2025 року вже отримали 29 кредитів на загальну суму 1 мільярд 576 мільйонів гривень.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

За його словами, за кредитами звертаються переважно виробники defense tech та боєприпасів. Ще понад 80 заявок від оборонних підприємств – на різних стадіях розгляду.

Доступні кредити для українських виробників ОПК наразі видають чотири банки:

Укрексімбанк

Ощадбанк

МТБ Банк

ПУМБ

Міноборони планує трирічні контракти з виробниками зброї

Закупівельна агенція Міноборони наразі уклала контрактів на 208 млрд грн з українськими виробниками. Українські захисники отримають сучасну техніку, яка так необхідна на полі бою, зокрема: артилерійські системи, боєприпаси, протитанкові ракетні комплекси, міномети, БМП, техніку РЕБ, важкі дрони-бомбери.

У відомстві зазначили, що у пріоритеті має бути підтримка вітчизняних виробників у забезпеченні армії необхідним озброєнням та технікою. На думку директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, довгострокові контракти дають змогу виробникам планувати свою роботу, впроваджувати новітні технології та залучати інвестиції.

Нагадаємо, що вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.