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В Україні запровадять державну систему контролю якості оборонної продукції

меморандум
Міністерство оборони уклало меморандум з УСПП / Міноборони

Міністерство оборони посилить партнерство з приватним бізнесом у сфері забезпечення якості продукції оборонного призначення. 

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Відповідний Меморандум про співпрацю був підписаний між Міноборони та "Українським союзом промисловців і підприємців" (УСПП), організацією, що представляє інтереси українського бізнесу всіх масштабів.

Документ передбачає, що Міноборони сприятиме УСПП у розвитку та впровадженні стандартизації якості, а також запровадженні на підприємствах УСПП міжнародних стандартів якості ISO та стандартів НАТО серії AQAP.

Реалізацією цього напрямку займатиметься спільна робоча група, яка визначить пріоритетність дій та розпочне практичну роботу з впровадження системи державного гарантування якості на підприємствах.

Впровадження електронної системи та боротьба з корупцією

У межах співпраці, УСПП надаватиме підтримку у запровадженні електронної інформаційно-комунікаційної системи державного гарантування якості оборонної продукції, яка зараз розробляється Міноборони. Ця система має на меті:

  • здійснення моніторингу ефективності функціонування системи менеджменту якості підприємств ОПК;
  • запобігання корупції шляхом забезпечення доступу до інформації та перевірки дійсності задекларованих даних;
  • надання консультативно-дорадчої допомоги з питань державного гарантування якості за допомогою відповідних інструментів електронної системи.

Навчальні програми для фахівців

Окрім цього, важливим напрямом стане запровадження спільних навчальних програм для фахівців підприємств, установ та організацій – членів УСПП. Ці програми будуть зосереджені на реалізації заходів з впровадження системи державного гарантування якості, що забезпечить підвищення кваліфікації та обізнаності персоналу у цій критично важливій сфері.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року закупівельна агенція Міністерства оборони України ДОТ наклала штрафні санкції на низку постачальників харчових продуктів для ЗСУ. Загальна сума стягнень перевищила 6 мільйонів гривень.

Автор:
Тетяна Бесараб