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Україна співпрацюватиме у сфері військового космосу зі Швецією

Україна та Швеція співпрацюватимуть у сфері військового космосу
Україна та Швеція співпрацюватимуть у сфері військового космосу. Фото:mod.gov.ua

Швеція співпрацюватиме з Україною у розвитку космічних технологій для оборонних потреб. 

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Зазначається, що під час переговорів української та шведської делегацій Україна презентувала основні досягнення з цифровізації, невід’ємною частиною яких є впровадження та реалізація космічної політики та стратегії у сфері оборони. 

Також були озвучені ключові потреби ЗСУ у цій сфері, які можуть бути реалізовані разом з іноземними партнерами.

"Ми маємо велику спадщину у космічній сфері, яку модернізуємо та перезапускаємо з урахуванням сучасних вимог. Також залучаємо іноземних партнерів, які мають більший досвід та спроможності у сфері військового космосу. Ми готові ділитися власними напрацюваннями, що були отримані під час бойових дій", – наголосив начальник управління космічної політики у сфері оборони майор Олександр Гаврутенко.

Він уточнив, що у секторі військового космосу Україна фокусуватиметься на обробці масивів даних, які отримує, зокрема й від партнерів, а не на масштабуванні власного обладнання.

"Космос – це важливий простір для наших Сил оборони. Супутники дадуть нам сталий звʼязок для військових, власні спроможності для розвідувальних даних і можливість зберегти життя наших людей завдяки раннім оповіщенням про загрози. Тому ця сфера зараз – пріоритетна для Міністерства оборони", – прокоментувала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Як наголосив голова шведської делегації, директор відділу повітряних та космічних систем Агенції з питань матеріально-технічного забезпечення Королівства Швеція бригадний генерал Ларс Гельмріх, Швеція зацікавлена у співпраці з Україною в розвитку космічних технологій з урахуванням українського досвіду ведення сучасної війни.

Крім того, ця країна може допомогти у взаємодії з іншими партнерами, зокрема, з нордичними державами, до яких належать Данія, Фінляндія, Норвегія та Ісландія.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони створено Управління космічної політики. Головна мета нової структури – об’єднати внутрішні та зовнішні можливості для розвитку українського військового космосу.

Автор:
Світлана Манько