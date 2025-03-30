Україна планує створити космічні війська

В Міністерстві оборони створено Управління космічної політики. Головна мета нової структури – об’єднати внутрішні та зовнішні можливості для розвитку українського військового космосу.

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Про це під час форуму Space For Ukraine повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, новостворене управління займатиметься напрацюванням нормативно-правової бази, пошуком найактуальніших космічних технологій, а також стане єдиною точкою входу для взаємодії з внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами у цій сфері: розробників, науковців, підприємців, міжнародних партнерів.

"За ці три роки повномасштабного вторгнення Україна отримала неоціненний досвід роботи в космічній сфері завдяки нашим партнерам. Попри виклики війни, ми не тільки зберегли свої амбіції щодо космосу, а й готові їх реалізовувати. Десятиліттями українські вчені, інженери та промисловці створювали велику наукову базу та розробляли передові космічні технології. На цій базі ми створимо нові можливості, які підсилюватимуть Сили оборони", – підкреслила Черногоренко.

Вона додала, що Міноборони, відповідно до закону про космічну діяльність, буде формувати політику у сфері військового космосу.

З цією метою Міноборони представило дорожню карту розвитку космічної сфери на десять років. В перші два роки Управління космічної політики проведе аудит космічної інфраструктури, який визначить критичні потреби. Також будуть сформовані стратегічні документи, які визначатимуть вектор розвитку галузі.

Черногоренко зауважила, що до 2030 року Україна планує мати національні супутники для оборонних цілей, а також систему оповіщень повітряних тривог та контролю космічного простору.

"Наступний етап – розробка власних супутників, систем космічної ситуаційної обізнаності та їхня інтеграція в оборонні технології. Фінальним кроком буде створення цілісного космічного сегмента оборони – супутникового угруповування, яке даватиме аналітику в режимі реального часу і стане частиною глобальних безпекових проєктів", - наголосила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уклало угоду з Державним космічним агентством України, що забезпечить доступ до даних дистанційного зондування Землі. Така співпраця дозволить здійснювати відстеження злочинних активів в будь-якій точці світу, використовуючи дані з космосу.