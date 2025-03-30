Украина планирует создать космические войска

В Министерстве обороны создано Управление космической политики. Главная цель новой структуры – объединить внутренние и внешние возможности развития украинского военного космоса.

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Об этом во время форума Space For Ukraine сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, новое управление будет заниматься наработкой нормативно-правовой базы, поиском самых актуальных космических технологий, а также станет единственной точкой входа для взаимодействия с внутренними и внешними стейкхолдерами в этой сфере: разработчиков, ученых, предпринимателей, международных партнеров.

"За эти три года полномасштабного вторжения Украина получила неоценимый опыт работы в космической сфере благодаря нашим партнерам. Несмотря на вызовы войны, мы не только сохранили свои амбиции относительно космоса, но и готовы их реализовывать. Десятилетиями украинские ученые, инженеры и промышленники создавали большую научную базу. будут ливать Силы обороны", – подчеркнула Черногоренко.

Она добавила, что Минобороны в соответствии с законом о космической деятельности будет формировать политику в сфере военного космоса.

С этой целью Минобороны представило дорожную карту развития космической сферы на десять лет. В первые два года управление космической политики проведет аудит космической инфраструктуры, который определит критические потребности. Также будут сформированы стратегические документы, определяющие вектор развития отрасли.

Черногоренко отметила, что до 2030 г. Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства.

"Следующий этап — разработка собственных спутников, систем космической ситуационной осведомленности и их интеграция в оборонные технологии. Финальным шагом будет создание целостного космического сегмента обороны — спутниковой группировки, которая будет давать аналитику в режиме реального времени и станет частью глобальных проектов безопасности", — подчеркнула министра.

Напомним, Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заключило соглашение с Государственным космическим агентством Украины, что обеспечит доступ к данным дистанционного зондирования Земли. Такое сотрудничество позволит отслеживать преступные активы в любой точке мира, используя данные из космоса.