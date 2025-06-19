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Украина и НАТО создают общую платформу для анализа боевого опыта: что известно

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Украина и НАТО создают систему Lessons Learned / Freepik

Совместный Центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию вместе с партнерами разрабатывает платформу Lessons Learned для объединения военного опыта Украины и Альянса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Украина и НАТО создают систему Lessons Learned

Совместный Центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) вместе с партнерами работает над созданием платформы для использования данных по изученным урокам боевых действий (Lesson Learned Data Exploitation Platform – LL DEP).

Учредительная конференция с участием экспертов Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Командования сухопутных войск, Министерства обороны Украины, а также представителей НАТО из Польши, Португалии, Канады, Нидерландов, США, Великобритании, Чехии и общественной организации "Боривитер" имела целью определить ключевые функциональные, технические и организации.

Платформа призвана объединить военный опыт Украины и стран Альянса в единую систему, которая будет способствовать лучшей координации и обмену информацией. В ходе мероприятия также обсудили архитектуру системы, способы обмена данными и процедуры взаимодействия между участниками проекта – JATEC, ВСУ и НАТО.

"Украинский опыт войны и технологические возможности НАТО создадут предпосылки для новой модели оперативного обучения, которая укрепит обороноспособность Украины и сформирует основу для общей архитектуры безопасности будущего", — подчеркнул директор по имплементации программ JATEC полковник Валерий Вишневский.

На конференции LL DEP рабочие группы сфокусировались на следующих направлениях:

  • от конечных продуктов и результатов платформы до процесса обмена информацией между заинтересованными сторонами;
  • методов сбора и обмена данными;
  • инструментов и методологий для их анализа.

Напомним, страны-члены НАТО начали работу над соглашением о значительном увеличении расходов на оборону в размере 5% от объема ВВП на военные нужды.

Автор:
Ольга Опенько