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В НАТО хотят учитывать военную помощь Украине к своим оборонным расходам — СМИ

НАТО
Помощь Украине войдет в 5% оборонных расходов НАТО

Страны НАТО планируют включать средства, потраченные на укрепление ВСУ, в оборонные бюджеты, достигающие 5% ВВП.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Euractiv.

Новые закупки военного оборудования специально для Украины, а также инвестиции в украинское оборонное производство будут относиться к оборонным расходам стран   НАТО   в соответствии с новыми планами расходов в 5%.

Отмечается, что это соглашение еще могут изменить в ближайшие недели, прежде чем лидеры стран НАТО соберутся в Гааге 24 и 25 июня на ежегодный саммит Альянса. Ожидается, что на этой встрече будет одобрено общее согласие по повышению целевых показателей расходов на оборону с нынешних 2% ВВП, хотя финальные детали этих показателей, вероятно, будут доработаны позже.

Что входит в оборонные расходы

НАТО предлагает повысить расходы на оборону до 5% ВВП. Согласно текущему предложению, 3,5% ВВП пойдут на основные оборонные нужды (военное оборудование, зарплаты), а еще 1,5% — на более широкие расходы, "связанные с обороной".

В настоящее время чиновники НАТО дискутируют, какие расходы, кроме собственно обороны, относить к цели в 1,5% — например, кибербезопасность, инфраструктуру или повышение устойчивости.

По словам источников, среди 32 стран-членов Альянса есть согласие, что только новые деньги, потраченные на военную поддержку Украины, будут относиться к этим 1,5% ВВП.

В то же время финансовая оценка уже переданного оборудования Украине из запасов стран НАТО не будет учитываться к основным затратам, чтобы избежать двойного подсчета денег, уже потраченных на приобретение нового оборудования для пополнения своих запасов.

Объемы военной помощи Украине

По данным Euractiv, в прошлом году страны НАТО потратили в общей сложности 50 миллиардов евро на все виды военной помощи. В 2023 году эта цифра достигла   около 40 миллиардов евро, согласно данным альянса.

Напомним, страны-члены НАТО начали работу над соглашением о значительном увеличении расходов на оборону в размере 5% от объема ВВП на военные нужды. Официально это соглашение планируется заключить на саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Автор:
Татьяна Бессараб