В НАТО хочуть враховувати військову допомогу Україні до своїх оборонних витрат - ЗМІ

Країни НАТО планують включати кошти, витрачені на зміцнення ЗСУ, до оборонних бюджетів, які мають сягнути 5% ВВП.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Euractiv.

Нові закупівлі військового обладнання спеціально для України, а також інвестиції в українське оборонне виробництво зараховуватимуться до оборонних витрат країн НАТО відповідно до нових планів витрат у 5%.

Зазначається, що цю угоду ще можуть змінити найближчими тижнями, до того, як лідери країн НАТО зберуться в Гаазі 24 та 25 червня на щорічний саміт Альянсу. Очікується, що на цій зустрічі буде схвалено загальну згоду щодо підвищення цільових показників витрат на оборону з нинішніх 2% ВВП, хоча фінальні деталі цих показників, ймовірно, доопрацюють пізніше.

Що входить до оборонних витрат

НАТО пропонує підвищити оборонні витрати до 5% ВВП. Згідно з поточною пропозицією, 3,5% ВВП підуть на основні оборонні потреби (військове обладнання, зарплати), а ще 1,5% — на ширші витрати, "пов'язані з обороною".

Наразі посадовці в НАТО дискутують, які витрати, окрім власне оборони, зараховувати до цілі в 1,5% — наприклад, кібербезпеку, інфраструктуру або підвищення стійкості.

За словами джерел, серед 32 країн-членів Альянсу є згода, що лише нові гроші, витрачені на військову підтримку України, будуть зараховуватися до цих 1,5% ВВП.

Водночас фінансова оцінка вже переданого обладнання Україні із запасів країн НАТО не враховуватиметься до основних витрат, щоб уникнути подвійного підрахунку грошей, уже витрачених на придбання нового обладнання для поповнення своїх запасів. А майбутні замовлення на заміну переданого Україні обладнання враховуватимуться до цільового показника у 3,5% основної оборони країн Альянсу.

Обсяги військової допомоги Україні

За даними Euractiv, минулого року країни НАТО витратили загалом 50 мільярдів євро на всі види військової допомоги. У 2023 році ця цифра сягнула близько 40 мільярдів євро, згідно з даними альянсу.

Нагадаємо, країни-члени НАТО розпочали роботу над угодою про значне збільшення витрат на оборону у розмірі 5% від обсягу ВВП на військові потреби. Офіційно цю угоду планують заключити на саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі.