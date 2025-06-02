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Країни НАТО підтвердили незворотність шляху України до членства в Альянсі – Рютте

Марк Рютте
Рютте підтвердив, що шлях України до членства в НАТО є незворотним

Усі країни-члени НАТО у Вашингтоні підтвердили, що шлях України до членства в Альянсі є незворотним.

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Як пише Delo.ua,  посилаючись на інформацію Укрінформу, про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Вільнюсі перед початком саміту В9 та країн Півночі.

Він підкреслив, що кінцевої дати не було визначено, і це не слід розуміти як частину мирного врегулювання. Проте, за його словами, це було довгострокове зобов'язання всіх членів Альянсу.

"Ми будуємо цей міст просто зараз, із Командуванням  у Вісбадені, із JTEC  (Спільний центр аналізу, тренування й освіти Україна – НАТО) в Польщі, де ми вивчаємо всі уроки, та із всіма іншими напрямками співробітництва між країнами НАТО та Україною", - зазначив Рютте.

Нагадаємо, Путін вимагає від Заходу юридичних гарантій нерозширення НАТО, зокрема щодо України, Грузії та Молдови, в обмін на припинення війни. У США зростає розчарування — Трамп застеріг Путіна від зволікань і натякнув на можливі нові санкції, звинувативши Кремль у небажанні вести прямі переговори, попри успіхи на фронті.

У Києві відповіли, що Росія не має права вето на зовнішньополітичний курс України, яка й надалі прагне вступу до НАТО. Європейські столиці підтвердили незмінність політики "відкритих дверей" Альянсу, попри російські вимоги.

Автор:
Тетяна Бесараб