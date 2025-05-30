Мир в обмін на НАТО: США готові обговорювати з РФ гарантії щодо нерозширення Альянсу

США готові розглянути вимоги Росії щодо гарантій нерозширення НАТО на схід у межах потенційного мирного врегулювання війни в Україні.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив спецпредставник Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог в інтервʼю ABC News.

Перемовини щодо НАТО

Келлог заявив, що США готові розглядати можливість надати Росії гарантії щодо нерозширення НАТО на схід, якщо це стане ключовою умовою для припинення війни в Україні.

За його словами, подібна вимога з боку Москви розглядається як обґрунтоване питання безпеки, яке неодноразово озвучувалося російською стороною не лише у контексті України, а й щодо Грузії та Молдови. У Вашингтоні визнають, що така тема може бути предметом обговорення в рамках ширших переговорів про безпекові гарантії.

Келлог також зазначив, що питання членства України в НАТО наразі не стоїть на порядку денному. Цю позицію, за його словами, поділяють не лише США, а й щонайменше чотири інші країни-члени Альянсу. Оскільки вступ нової держави потребує одностайної згоди всіх 32 країн-членів, перспективи набуття Україною членства залишаються невизначеними.

Кроки до миру: вимоги Путіна

Нагадаємо, Путін вимагає від Заходу юридичних гарантій нерозширення НАТО, зокрема щодо України, Грузії та Молдови, в обмін на припинення війни. У США зростає розчарування — Трамп застеріг Путіна від зволікань і натякнув на можливі нові санкції, звинувативши Кремль у небажанні вести прямі переговори, попри успіхи на фронті.

У Києві відповіли, що Росія не має права вето на зовнішньополітичний курс України, яка й надалі прагне вступу до НАТО. Європейські столиці підтвердили незмінність політики "відкритих дверей" Альянсу, попри російські вимоги.

У 2021 році Москва вже вимагала від НАТО заборони на подальше розширення, але Захід відкинув цю пропозицію як неприйнятну. Попри риторику про загрозу з боку Альянсу, саме вторгнення Росії в Україну у 2022 році стало причиною вступу до НАТО Фінляндії та Швеції, що кардинально змінило безпековий ландшафт Європи.

Минулого тижня відбулась телефонна розмова Путіна і Трампа. Після розмови він заявив про готовність Росії працювати над мирним меморандумом разом з Україною, однак наразі Кремль готує власний варіант документа. За даними джерел, терміни його завершення поки не визначені.