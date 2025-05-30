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Мир в обмен на НАТО: США готовы обсуждать с РФ гарантии нерасширения Альянса

флаг НАТО
США допускают компромисс с Кремлем — Келлог. / Freepik

США готовы рассмотреть требования России по гарантиям нерасширения НАТО на восток в рамках потенциального мирного урегулирования войны в Украине.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил спецпредставитель Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог в интервью ABC News.

Переговоры по НАТО

Келлог заявил, что США готовы рассматривать возможность предоставить России гарантии нерасширения НАТО на восток, если это станет ключевым условием для прекращения войны в Украине.

По его словам, подобное требование со стороны Москвы рассматривается как обоснованный вопрос безопасности, неоднократно озвучиваемый российской стороной не только в контексте Украины, но и в отношении Грузии и Молдовы. В Вашингтоне признают, что такая тема может быть предметом обсуждения в рамках более широких переговоров о гарантиях безопасности.

Келлог также отметил, что вопрос членства Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня. Эту позицию, по его словам, разделяют не только США, но и не менее четырех других стран-членов Альянса. Поскольку вступление нового государства нуждается в единодушном согласии всех 32 стран-членов, перспективы обретения Украиной членства остаются неопределенными.

Шаги к миру: требования Путина

Напомним, Путин требует от Запада юридических гарантий нерасширения НАТО, в частности, Украины, Грузии и Молдовы, в обмен на прекращение войны. В США растет разочарование — Трамп предостерег Путина от промедлений и намекнул на возможные новые санкции, обвинив Кремль в нежелании вести прямые переговоры, несмотря на успехи на фронте.

В Киеве ответили, что Россия не имеет права вето на внешнеполитический курс Украины, которая продолжает стремиться к вступлению в НАТО .

В 2021 году Москва уже требовала от НАТО запрета на дальнейшее расширение, но Запад отверг это предложение как неприемлемое. Несмотря на риторику об угрозе Альянса, именно вторжение России в Украину в 2022 году стало причиной вступления в НАТО Финляндии и Швеции, что кардинально изменило ландшафт безопасности Европы.

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. После разговора он заявил о готовности России работать над мирным меморандумом вместе с Украиной, однако в настоящее время Кремль готовит собственный вариант документа.

Автор:
Ольга Опенько