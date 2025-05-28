Путин требует от Запада гарантий НАТО в обмен на прекращение войны — Reuters

Президент России Владимир Путин выдвигает новые условия для прекращения войны в Украине, требуя письменных обязательств от западных государств по нерасширению НАТО на восток, нейтралитету Украины и отмене части санкций против Москвы.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на агентство Reuters, которое получило эту информацию из собственных источников.

Среди ключевых требований Кремля — юридически оформленные гарантии, которые делали бы невозможным вступление в Альянс Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик. Также Россия настаивает на защите прав русскоговорящего населения в Украине и разблокировании части замороженных активов.

В Белом доме растет разочарование: Трамп публично предупредил, что Путин "играется с огнем", избегая прямых переговоров о прекращении огня, несмотря на успехи российских войск на поле боя. Он также допустил возможность введения новых санкций в случае дальнейшего затягивания со стороны Кремля.

В Киеве ответили, что Россия не имеет права вето на внешнеполитический курс Украины, которая продолжает стремиться к вступлению в НАТО. Европейские столицы подтвердили неизменность политики "открытой двери" Альянса, несмотря на российские требования.

После почти трех лет войны Россия контролирует около 20% территории Украины, включая Крым и большинство Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Москва также оккупировала части Харьковской и Сумской областей. Впрочем, конфликт дорого стоит обеим сторонам как в человеческих жертвах, так и в экономическом смысле.

Путин все меньше склонен к компромиссам по территории и, по словам источников, стремится к полному контролю над четырьмя восточными регионами. Если его требования не будут выполнены, Кремль постарается усилить военное давление, чтобы заставить Киев и Запад согласиться на худшие условия в будущем.

Ранее, в 2021 году, Москва уже предлагала НАТО подписать соглашение, которое запрещало бы любое дальнейшее расширение. Запад ответил, что такие требования неприемлемы, поскольку противоречат основополагающим принципам безопасности в Европе.

Несмотря на заявления об угрозе Альянса, именно российское вторжение в Украину в 2022 году стало толчком к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО — события, которые окончательно изменили архитектуру безопасности Европы.

На прошлой неделе Путин провел более чем двухчасовой разговор с президентом США Дональдом Трампом. После нее он заявил, что Россия готова работать над мирным меморандумом совместно с Украиной, но пока готовит собственную версию документа. По данным источников, Москва не определилась со сроками его завершения.