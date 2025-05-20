Зеленский прокомментировал разговор с Трампом и переговоры с Россией: основные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Он отметил, что ему пока не известны условия, которые Россия хочет заложить в меморандум о прекращении огня.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на брифинг главы государства.

О чем говорил с Трампом

Трамп дважды звонил по телефону Зеленскому. Первый разговор состоялся до звонка диктатору Владимиру Путину. Во время второго звонка, после переговоров с Путиным, присутствовали также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александер Стубб.

Зеленский рассказал, что рассматривается встреча команд США, Украины, России и представителей некоторых европейских стран на высшем уровне. Она может состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии.

Во время первого разговора с Трампом украинский лидер говорил о прекращении огня, готовности США к санкционным шагам, если Россия будет нарушать прекращение огня.

"Разговор был разный по характеру. Трамп настаивает на прямых переговорах Украины и России", – заявил Зеленский.

Украина не выведет войска и не подвергнется ультиматумам России

Журналист спросил президента, считает ли он вывод украинских войск с украинских территорий условиями России для прекращения огня.

"Выводить наши войска с наших территорий никто не будет. Это — моя конституционная обязанность. Это обязанность наших военных — защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Да, сейчас временно оккупированы территории — из-за агрессии такой большой страны. Это понятно. Но никаких ультиматумов своих, свои, никто не будет," подчеркнул Зеленский.

По его словам, если Россия ставит такие условия, это означает, что она не хочет окончания войны, потому что в РФ понимают, что Украина не согласится на вывод своих сил с собственной территории.

Меморандум о прекращении огня

Зеленский отметил, что ему неизвестны условия, которые Россия может заложить в меморандум о прекращении огня. Однако отметил, что попросил Трампа, чтобы Украина могла обратиться в США, если она не поддержит видение российской стороны.

"В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может привести потом уже к карте, ведущей к окончанию войны. То есть к договору. Речь идет о меморандуме, который будет поддержан двумя странами, в котором есть и прекращение огня", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что позиция Украины четкая: "Мы хотим остановить войну, но я не знаю настоящую позицию россиян, и, возможно, они сами не знают, чего хотят".

Разговор Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп 19 мая провел разговор с главой РФ Владимиром Путиным. Он назвал ее "очень хорошей" и объявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры по прекращению огня и завершению войны.

Со своей стороны, Путин назвал разговор с Трампом "очень содержательным и весьма откровенным и в общем-то полезным".