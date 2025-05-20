Зеленський прокоментував розмову з Трампом та переговори з Росією: основні заяви

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати розмови з американським колегою Дональдом Трампом. Зазначив, що йому поки що не відомі умови, які Росія хоче закласти в меморандум про припинення вогню.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на брифінг голови держави.

Про що розмовляв із Трампом

Трамп двічі телефонував Зеленському. Перша розмова відбулася до дзвінка диктатору Володимиру Путіну. Під час другого дзвінка, після переговорів з Путіним, були також присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Фінляндії Александер Стубб.

Зеленський розповів, що наразі розглядається зустріч команд США, України, Росії та представників деяких європейських країн на вищому рівні. Вона може відбутися у Туреччині, Ватикані чи Швейцарії.

Під час першої розмови з Трампом український лідер говорив про припинення вогню, готовність США до санкційних кроків, якщо Росія порушуватиме припинення вогню.

"Розмова була різна за характером. Трамп наполягає на прямих переговорах України та Росії", – заявив Зеленський.

Україна не виведе війська та не піддасться ультиматумам Росії

Журналіст запитав у президента, чи вважає він виведення українських військ з українських територій умовами Росії для припинення вогню.

"Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це — мій конституційний обов’язок. Це обов’язок наших військових — захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так, зараз тимчасово окуповані є території — через агресію такої великої країни. Це зрозуміло. Але жодних ультиматумів, і ніхто не буде здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки", — наголосив Зеленський.

За його словами, якщо Росія ставить такі умови, то це означає, що вона не хоче закінчення війни, тому що у РФ розуміють, що Україна не погодиться на виведення своїх сил з власної території.

Меморандум про припинення вогню

Зеленський зазначив, що йому не відомі умови, які Росія може закласти в меморандум про припинення вогню. Однак зауважив, що попросив Трампа, щоб Україна могла звернутися до США, якщо вона не підтримає бачення російської сторони.

"У двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни. Тобто до договору. Йдеться про меморандум, який буде підтриманий двома країнами, в якому є і припинення вогню", — підкреслив Зеленський.

Він додав, що позиція України чітка: "Ми хочемо зупинити війну, але я не знаю справжньої позиції росіян, і, можливо, вони самі не знають, чого хочуть".

Розмова Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп 19 травня провів розмову з главою РФ Володимиром Путіним. Він назвав її "дуже хорошою" й оголосив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню й завершення війни.

Зі свого боку, Путін назвав розмову з Трампом "дуже змістовною та вельми відвертою і загалом корисною". Російський диктатор стверджує, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.