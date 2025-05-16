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Папа Римський пропонує Ватикан для мирних переговорів між Україною та Росією

Папа Римський
Ватикан може стати новою локацією для українсько-російських переговорів.

Папа римський Лев XIV виступив із пропозицією провести наступний раунд переговорів між Україною та Росією у Ватикані. Це стало відповіддю на неуспішні переговори, які 16 травня відбувалися у Стамбулі, і які Ватикан вважає малоефективними для досягнення миру.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на видання La Stampa.

Ватикан як майданчик мирних переговорів

Пропозицію Папи Лева XIV щодо проведення переговорів між Україною та Росією у Ватикані озвучив державний секретар Святого Престолу, кардинал П’єтро Паролін. Він підкреслив, що нинішня ситуація з перемовинами залишається надзвичайно складною та драматичною.

"Ми покладали надії на поступовий початок мирного процесу, хоч і повільного. Натомість усе повернулося на початкову точку", — зазначив кардинал, коментуючи провал переговорів у Туреччині.

Кроки до миру

Володимир Путін не приїхав на переговори з Володимиром Зеленським у Стамбулі — російську делегацію очолив ексміністр культури Володимир Мединський за участі представників військової розвідки.

Відсутність Путіна ускладнює дипломатичні зусилля. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що не буде змін у мирних переговорах щодо війни в Україні, поки він не зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Президент Зеленський також не візьме участі в переговорах України та РФ, але напередодні  зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, назвав склад російської делегації "бутафорським", однак заявив, що "з поваги до Трампа і Ердогана" все ж таки направив українську делегацію до Стамбула.

За його словами, перемовини мають відбутися за участі як турецьких, так і американських представників.

Автор:
Ольга Опенько