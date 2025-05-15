Путін та Трамп не їдуть на переговори у Стамбулі: хто очолить делегацію РФ

Російського диктатора Володимира Путіна немає у списку російської делегації, яка, як очікується, у четвер вирушить до Туреччини для переговорів про припинення вогню з Україною, які мають відбутися 15 травня у Стамбулі. Президент США Дональд Трамп також не буде присутній.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Sky News.

Кого Путін відправляє на переговори

Зазначається, що делегацію РФ у Стамбулі очолить помічник російського лідера Володимир Мединський. У переговорах також візьмуть участь заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, начальник головного управління генерального штабу збройних сил Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Російський диктатор затвердив також склад експертів, а саме будуть присутні: перший заступник начальника інформації управління Генштабу ЗС РФ Олександр Зорін, заступниця начальника управління Путіна з державної політики у гуманітарній сфері Олена Подобреєвська, директор другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук, заступник начальника головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії Володимир Шевцов.

Трамп не поїде до Туреччини

Президент США Дональд Трамп не братиме участі в запланованих переговорах між Україною та Росією, повідомив американський урядовець після оприлюднення складу російської делегації, до якої не увійшов російський диктатор Володимир Путін

Раніше Трамп заявляв, що розглядає можливість участі у переговорах у разі особистої присутності Путіна. Втім, після офіційного підтвердження, що глава Кремля не прибуде до Туреччини, очільник Білого дому вирішив утриматися від участі.

Сибіга зустрівся з Рубіо

Натомість міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 14 травня провів зустріч у турецькій Анталії з державним секретарем США Марко Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом.

За словами очільника української дипломатії, він пояснив бачення президента Володимира Зеленського мирних зусиль та скоординував позиції перед переговорами.

"Ми детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися нашими підходами", — наголосив Сибіга.

Фото: X / Andrii Sybiha

Планується, що Рубіо також візьме участь у переговорах. Крім того, посланці президента США Стів Віткофф та Кіт Келлог також відправляться до Стамбула.

Зеленський у середу ввечері прямував до столиці Туреччини Анкари на зустріч з Реджепом Таїпом Ердоганом. Президент України заявив, що буде присутній на переговорах у Стамбулі, але лише за умови, що на них також буде присутній Путін.

Що відомо про переговори України та Росії в Стамбулі

10 травня у Києві з візитом прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр Польщі Дональд Туск для зустрічі лідерів країн Коаліції охочих.

За її результатами учасники підтримали безумовне й повне припинення вогню в Україні на 30 днів, що має розпочатися в понеділок, 12 травня. У разі відмови партнери України пригрозили посиленням санкцій проти РФ.

У своєму нічному зверненні 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував провести прямі переговори з Україною в Туреччині вже наступного тижня. Проте він проігнорував пропозицію щодо 30-денного перемир'я.

Володимир Зеленський відповів, що чекатиме "особисто" Путіна у Стамбулі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв надати підтримку в організації прямих мирних переговорів між Росією та Україною.