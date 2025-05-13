Делегація Трампа вирушає до Туреччини на переговори України з Росією - Reuters

Посланці президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф та Кіт Келлог, у четвер відправляться до Стамбула для проведення переговорів, спрямованих на пошук шляхів завершення війни Росії в Україні.

Про це інформує Reuters.

Джерела, обізнані з ситуацією, повідомили, що зустріч має на меті сприяти мирному врегулюванню конфлікту.

Що відомо про переговори України та Росії в Стамбулі

10 травня у Києві з візитом прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр Польщі Дональд Туск для зустрічі лідерів країн Коаліції охочих.

За її результатами учасники підтримали безумовне й повне припинення вогню в Україні на 30 днів, що мало розпочатися в понеділок, 12 травня. У разі відмови партнери України пригрозили посиленням санкцій проти РФ.

У своєму нічному зверненні 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував провести прямі переговори з Україною в Туреччині вже наступного тижня. Проте він проігнорував пропозицію щодо 30-денного перемир'я.

Володимир Зеленський відповів, що чекатиме "особисто" російського диктатора Володимира Путіна у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв надати підтримку в організації прямих мирних переговорів між Росією та Україною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість особистої присутності на переговорах між Україною та Росією.