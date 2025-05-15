Зеленський в Анкарі: Українська делегація на найвищому рівні, російська – на бутафорському

15 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву президента.

"Наша делегація на найвищому рівні (…) Рівень росіян поки мені офіційно не відомий, але з того, що бачимо, він схожий на бутафорський. Ми подумаємо, що будемо робити, які у нас будуть кроки, після розмови з Ердоганом", — заявив президент Зеленський після прибуття до Анкари.

За його словами, поки що не зрозуміло рівень російської делегації, який у них мандат і чи спроможні вони самі приймати якісь рішення.

Раніше Зеленський наголошував, що готовий у цей день до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі, проте лідер Кремля проігнорував зустріч і відправив замість себе делегацію.

За інформацією "Суспільного", разом із президентом Зеленським у Туреччині сьогодні перебуватимуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров, голова ОПУ Андрій Єрмак, заступники керівника ОПУ Ігор Жовква та Ігор Брусило.

Сам Зеленський зазначив, що присутні також представники всіх розвідок.

Він додав, що українська сторона також перебуває на контакті з американською. Президент США Дональд Трамп, який не прибув на переговори, заявив, що все ще може приїхати у Туреччину", якщо це буде доречно".

Трамп також відреагував на відсутність російського диктатора Володимира Путіна в Туреччині.

"Навіщо йому (Путіну — ред.) їхати, якщо там немає мене. Я не думав, що для Путіна це можливо, якщо мене там не буде. Тому що я не збирався їхати. Я не планував, але поїхав би", - наголосив очільник Білого дому.