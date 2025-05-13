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Трамп заявив, що Рубіо поїде до Стамбула на перемовини між Україною та Росією
Президент США Дональд Трамп повідомив, що державний секретар Марко Рубіо вирушить до Туреччини для участі в переговорах між Україною та Росією, які заплановані на четвер, 15 травня.
Про це інформує NBC News.
"Переговори відбудуться в Туреччині наприкінці цього тижня, ймовірно, в четвер, і вони можуть принести досить хороші результати. Марко збирається туди поїхати", - сказав президент.
В свою чергу, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Марко Рубіо, інформує пресслужба ОП.
Під час бесіди Єрмак підтвердив готовність Володимира Зеленського взяти участь у переговорах у Туреччині, попри відсутність офіційного підтвердження участі з боку Володимира Путіна.
"Одночасна присутність лідерів США, України та Росії могла б стати важливим кроком на шляху до справжніх переговорів про завершення війни", – наголосив Андрій Єрмак.
Сторони домовилися підтримувати постійний діалог для координації спільних дій та узгодження позицій напередодні важливих міжнародних заходів.
Раніше ЗМІ писали, що на переговорах у Стамбулі також будуть присутні спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог.
Що відомо про переговори України та Росії в Стамбулі
10 травня Київ відвідали президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр Польщі Дональд Туск. Вони взяли участь у зустрічі лідерів країн так званої Коаліції охочих.
За підсумками перемовин учасники виступили за безумовне та повне припинення вогню на території України терміном на 30 днів, що мало розпочатися в понеділок, 12 травня. У разі невиконання цієї домовленості партнери України заявили про намір запровадити нові, жорсткіші санкції проти Російської Федерації.
У своєму нічному зверненні 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував провести прямі переговори з Україною в Туреччині вже наступного тижня. Проте він проігнорував пропозицію щодо 30-денного перемир'я.
Володимир Зеленський відповів, що чекатиме "особисто" російського диктатора Володимира Путіна у Стамбулі в четвер, 15 травня.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв надати підтримку в організації прямих мирних переговорів між Росією та Україною.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості особисто долучитися до переговорів між Україною та Росією.