Трамп заявив, що Рубіо поїде до Стамбула на перемовини між Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп повідомив, що державний секретар Марко Рубіо вирушить до Туреччини для участі в переговорах між Україною та Росією, які заплановані на четвер, 15 травня.

Про це інформує NBC News.

"Переговори відбудуться в Туреччині наприкінці цього тижня, ймовірно, в четвер, і вони можуть принести досить хороші результати. Марко збирається туди поїхати", - сказав президент.

В свою чергу, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Марко Рубіо, інформує пресслужба ОП.

Під час бесіди Єрмак підтвердив готовність Володимира Зеленського взяти участь у переговорах у Туреччині, попри відсутність офіційного підтвердження участі з боку Володимира Путіна.

"Одночасна присутність лідерів США, України та Росії могла б стати важливим кроком на шляху до справжніх переговорів про завершення війни", – наголосив Андрій Єрмак.

Сторони домовилися підтримувати постійний діалог для координації спільних дій та узгодження позицій напередодні важливих міжнародних заходів.

Раніше ЗМІ писали, що на переговорах у Стамбулі також будуть присутні спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог.

Що відомо про переговори України та Росії в Стамбулі

10 травня Київ відвідали президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр Польщі Дональд Туск. Вони взяли участь у зустрічі лідерів країн так званої Коаліції охочих.

За підсумками перемовин учасники виступили за безумовне та повне припинення вогню на території України терміном на 30 днів, що мало розпочатися в понеділок, 12 травня. У разі невиконання цієї домовленості партнери України заявили про намір запровадити нові, жорсткіші санкції проти Російської Федерації.

У своєму нічному зверненні 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував провести прямі переговори з Україною в Туреччині вже наступного тижня. Проте він проігнорував пропозицію щодо 30-денного перемир'я.

Володимир Зеленський відповів, що чекатиме "особисто" російського диктатора Володимира Путіна у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв надати підтримку в організації прямих мирних переговорів між Росією та Україною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості особисто долучитися до переговорів між Україною та Росією.