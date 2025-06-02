Страны НАТО подтвердили необратимость пути Украины к членству в Альянсе – Рютте

Все страны-члены НАТО в Вашингтоне подтвердили, что путь Украины к членству в Альянсе необратим.

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Как пишет Delo.ua, ссылаясь на информацию Укринформа, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Вильнюсе перед началом саммита В9 и стран Севера.

Он подчеркнул, что конечная дата не была определена, и это не следует понимать как часть мирного урегулирования. Однако, по его словам, это было долгосрочное обязательство всех членов Альянса.

"Мы строим этот мост прямо сейчас, с Командованием в Висбадене, с JTEC (Совместный центр анализа, тренировки и образования Украина – НАТО) в Польше, где мы изучаем все уроки, и со всеми другими направлениями сотрудничества между странами НАТО и Украиной", — отметил Рютте.

Напомним, Путин требует от Запада юридических гарантий нерасширения НАТО, в частности в отношении Украины, Грузии и Молдовы, в обмен на прекращение войны. В США растет разочарование — Трамп предостерег Путина от промедлений и намекнул на возможные новые санкции, обвинив Кремль в нежелании вести прямые переговоры, несмотря на успехи на фронте.

В Киеве ответили, что Россия не имеет права вето на внешнеполитический курс Украины, которая продолжает стремиться к вступлению в НАТО. Европейские столицы подтвердили неизменность политики "открытой двери" Альянса, несмотря на российские требования.