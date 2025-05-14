Страны-члены НАТО разрабатывают план о выделении 5% ВВП на оборону

Страны-члены НАТО начали работу над соглашением о значительном увеличении расходов на оборону в размере 5% от объема ВВП на военные нужды.

Об этом пишет Вloomberg.

По словам дипломатов, переговорщики в военном альянсе добиваются прогресса на пути к достижению 5% ВВП на оборону и расходы, связанные с обороной, к 2032 году .

Министры иностранных дел стран НАТО обсудят эту инициативу на встрече в турецком курортном городе Анталия 14-15 мая. Официально это соглашение планируют заключить на саммит и НАТО, который состоится в следующем месяце в Гааге.

Соглашение о расходах на оборону в масштабах, требуемых Трампом, станет наибольшим увеличением расходов союзников альянса со времен окончания холодной войны. В ежегодном отчете НАТО отмечается, что в настоящее время восемь из 32 союзников не достигли 2% расходов на оборону от своего ВВП.

По данным журналистов, генеральный секретарь Марк Рютте предлагает союзникам НАТО согласиться на уровень 3,5% ВВП в течение следующих семи лет на оборону, с дополнительными 1,5%, выделенными на военную мобильность, товары двойного назначения и кибербезопасность.

Выступая перед журналистами в США в прошлом месяце, Рютте заявил, что целью саммита в Гааге станет перераспределение расходов внутри альянса с учетом огромной доли США по сравнению с Канадой и европейскими союзниками НАТО.

Напомним, министр финансов Джанкарло Джорджетти 17 апреля заявил, что Италия, скорее всего, сможет увеличить свои расходы на оборону, чтобы добиться целевого показателя НАТО в 2% от валового внутреннего продукта уже в этом году.