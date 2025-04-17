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Италия в 2025 году увеличит расходы на оборону до 2% ВВП
Министр финансов Джанкарло Джорджетти 17 апреля заявил, что Италия, скорее всего, сможет увеличить свои расходы на оборону, чтобы достичь целевого показателя НАТО в 2% от валового внутреннего продукта уже в этом году.
Об этом сообщает Вloomberg.
"Мы более чем осознаем, в том числе в свете нынешней напряженности, необходимость увеличения таких расходов в ближайшие несколько лет", — заявил Джорджетти законодателям во время парламентских слушаний в Риме в четверг.
В настоящее время страна выделяет на военные расходы только 1,5% ВВП, отставая от многих других стран.
Хотя для Италии увеличение издержек — непростая задача, учитывая ее низкие темпы экономического роста и высокий уровень задолженности (что еще превышает 130% от объема производства), Джорджетти заверил законодателей, что государственные финансы останутся сбалансированными. Министре заявил, что, хотя перед страной "стоят все более сложные задачи", она продолжит "вкладывать в свою оборону, одновременно оказывая необходимую поддержку экономической и социальной системе".
Стремление увеличить издержки связано с ростом геополитической напряженности и войной России против Украины. Это также происходит на фоне резкой критики президента США Дональда Трампа, заявившего, что союзники из Организации Североатлантического договора должны тратить до 5% ВВП своих стран.
Сегодня премьер-министр Италии Джорджия Мэлони встретится с Трампом в Белом доме, и ожидается, что два лидера обсудят вопросы обороны.
Напомним, ранее Швеция обнародовала планы потратить дополнительно 300 миллиардов крон (30 миллиардов долларов) на свои вооруженные силы в течение следующих лет, чтобы укрепить обороноспособность страны.