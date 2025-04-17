Італія у 2025 році збільшить витрати на оборону до 2% ВВП

Міністр фінансів Джанкарло Джорджетті 17 квітня заявив, що Італія, швидше за все, зможе збільшити свої витрати на оборону, щоб досягти цільового показника НАТО у 2% від валового внутрішнього продукту вже цього року.

Про це повідомляє Вloomberg.

"Ми більш ніж усвідомлюємо, у тому числі у світлі нинішньої напруженості, необхідність збільшення таких витрат у найближчі кілька років", — заявив Джорджетті законодавцям під час парламентських слухань у Римі в четвер.

В даний час країна виділяє на військові витрати лише 1,5% ВВП, відстаючи від багатьох інших країн.

Хоча для Італії збільшення витрат — непросте завдання, враховуючи її низькі темпи економічного зростання і високий рівень заборгованості (що ще перевищує 130% від обсягу виробництва), Джорджетті запевнив законодавців, що державні фінанси залишаться збалансованими. Міністрі заявив, що, хоча наразі перед країною "стоять все складніші завдання", вона продовжить "захищати надійність своєї оборони, одночасно надаючи необхідну підтримку економічній та соціальній системі".

Прагнення збільшити витрати пов'язане зі зростанням геополітичної напруженості і війною Росії проти України. Це також відбувається на тлі різкої критики президента США Дональда Трампа, який заявив, що союзники з Організації Північноатлантичного договору повинні витрачати до 5% ВВП своїх країн.

Сьогодні прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні зустрінеться з Трампом у Білому домі, і очікується, що два лідери обговорять питання оборони.

Нагадаємо, раніше Швеція оприлюднила плани витратити додатково 300 мільярдів крон (30 мільярдів доларів) на свої збройні сили протягом наступних років, щоб зміцнити обороноздатність країни.