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Україна і НАТО створюють спільну платформу для аналізу бойового досвіду: що відомо

прапор НАТО
Україна та НАТО створюють систему Lessons Learned / Freepik

Спільний Центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) разом із партнерами розробляє платформу Lessons Learned для об’єднання військового досвіду України та Альянсу. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Україна та НАТО створюють систему Lessons Learned

Спільний Центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) разом із партнерами працює над створенням платформи для використання даних із вивчених уроків бойових дій (Lesson Learned Data Exploitation Platform – LL DEP).

Установча конференція за участі експертів Генерального штабу Збройних Сил України, Командування сухопутних військ, Міністерства оборони України, а також представників НАТО з Польщі, Португалії, Канади, Нідерландів, США, Великої Британії, Чехії і громадської організації "Боривітер" мала на меті визначити ключові функціональні, технічні та організаційні параметри майбутньої системи.

Платформа покликана об’єднати військовий досвід України та країн Альянсу в єдину систему, що сприятиме кращій координації та обміну інформацією. Під час заходу також обговорили архітектуру системи, способи обміну даними і процедури взаємодії між учасниками проєкту — JATEC, ЗСУ та НАТО.

"Український досвід війни та технологічні можливості НАТО створять передумови для нової моделі оперативного навчання, яка зміцнить обороноздатність України та сформує основу для спільної архітектури безпеки майбутнього", – наголосив директор з імплементації програм JATEC полковник Валерій Вишнівський.

На Конференції LL DEP робочі групи сфокусувались на таких напрямках:

  • від кінцевих продуктів та результатів платформи до процесу обміну інформацією між зацікавленими сторонами; 
  • методів збору та обміну даними; 
  •  інструментів і методологій їхнього аналізу.

Нагадаємо, країни-члени НАТО розпочали роботу над угодою про значне збільшення витрат на оборону у розмірі 5% від обсягу ВВП на військові потреби

Автор:
Ольга Опенько