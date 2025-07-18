Новый глобальный лидер спутниковой связи: SES завершила покупку Intelsat

Компания SES объявила о завершении соглашения по приобретению Intelsat, в результате которого сформирован один из самых мощных глобальных операторов спутниковой связи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз компании.

Объединенная структура будет обладать расширенным флотом из 120 спутников, расположенных на геостационарной (GEO) и средней околоземной орбите (MEO), а также будет иметь стратегический доступ к спутникам на низкой околоземной орбите (LEO). Это позволит SES предлагать более гибкие и эффективные спутниковые решения для коммерческих и государственных заказчиков по всему миру.

Новый игрок на рынке будет обеспечивать связь с помощью широкого спектра частот – C-, Ku-, Ka-, X-диапазонов, а также сверхвысоких частот. Расширенная наземная сеть, встроенные возможности передачи данных и спектра, а также консолидация команд позволят компании предоставлять услуги премиум-класса, включая индивидуальные решения для клиентов в авиационной, морской, правительственной и медиа-отраслях.

Объединенная компания прогнозирует доход на уровне 3,7 млрд евро и скорректированный показатель EBITDA в 1,8 млрд евро в среднем на период 2024-2028 годов. Ожидается, что синергетический эффект принесет около 2,4 млрд. евро чистой выгоды, из которых 70% SES планирует реализовать в течение трех лет. Основные сбережения будут достигаться за счет интеграции инфраструктуры, оптимизации затрат на мощности и операционной эффективности.

Финансовая стабильность новой компании подкреплена портфелем заказов более чем на 8 млрд евро и планами генерировать более 1 млрд евро свободного денежного потока к 2028 году. SES планирует инвестировать в новые направления, в частности, Интернет вещей (IoT), прямую связь с устройствами, межспутниковую передачу, космическую ситуационную осведомленность и квантовую безопасность. Также компания заявляет о намерении повысить дивидендную доходность по достижении целевого уровня долговой нагрузки.

В SES отмечают, что приобретение Intelsat закрепляет его позиции как ведущего многоорбитального оператора, способного гибко реагировать на динамику рынка, расширять присутствие на рынках с высоким потенциалом и создавать долгосрочную ценность для клиентов и акционеров.

Французская компания Eutelsat Communications — один из ведущих мировых операторов спутниковой связи — планирует привлечь 1,35 млрд евро (1,5 млрд долларов) от французского правительства и других инвесторов в рамках соглашения, которое поможет ей стать альтернативой Starlink Илона Маска на европейском рынке.