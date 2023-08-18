Работа в Украине: подборка открытых вакансий

Каких специалистов ищут работодатели в Украине, читайте в подборке, созданной Delo.ua совместно с Work.ua да GRC.ua.

Менеджер ВЭД, г. Киев

Компания Техно Трейд КС, импортер и представитель в Украине ТМ "KONNER & SOHNEN" (Германия) - генераторы, садовая и силовая техника, и ТМ "Auto Welle" (Германия) - автоаксессуары, приглашает на работу менеджера ВЭД.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930988

Бухгалтер/Accountant, удаленная работа

Аккейс Украина приглашает на работу бухгалтера.

Зарплата: от 30 000 до 33 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930575

Главный инженер проекта, г. Киев

TARYAN GROUP (строительство и девелопмент) приглашает в команду главного инженера проекта (ГИП).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928794

Продакт менеджер, г. Киев

Представительство немецкой компании DIMAX Group GmbH, импортер и представитель в Украине ТМ "KONNER & SOHNEN" (Германия) - генераторы, садовая и силовая техника, и ТМ "Auto Welle" (Германия) - автоаксессуары. В связи с расширением компания приглашает на работу бренд-менеджера/продакт-менеджера.

Зарплата: от 25 000 до 40 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930449

Деминерка/Деминер по обнаружению взрывоопасных предметов

ХАЛО Траст активно набирает людей в Николаевскую, Харьковскую и Киевскую области.

Зарплата: от 30 000 до 38 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927816

PR-менеджер, г. Киев

Соджитз Авто Украина приглашает на работу PR-менеджера.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930861

Старший финансовый аналитик, г. Киев

Baker Tilly – одна из аудиторских и консалтинговых компаний Украины, член международной сети Baker Tilly International, ищет старшего финансового аналитика.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927414

Ведущий специалист по контролю качества аудита (аудитор), г. Киев

Baker Tilly – одна из аудиторских и консалтинговых компаний Украины, член международной сети Baker Tilly International, ищет ведущего специалиста по контролю качества аудита.

Зарплата: не указано.

График работы: гибридный формат работы.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69929844

Логист по поиску и ведению зерновозов, г. Киев

Аграрная компания ООО "КОРМСНАБ", которая на рынке Украины более 7-ми лет, занимаемся закупкой и продажей сельскохозяйственной продукции и продуктов переработки. В связи с расширением деятельности в компании открыта вакансия менеджера отдела логистики – логиста.

Зарплата: от 30 000 до 50 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930864

Руководитель проекта (FinTech), г. Киев

Tamga – это международная fintech компания, представляющая технологические и маркетинговые решения для финансового сектора. В настоящее время компания ищет руководителя проекта.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69929736

Директор магазина спортивной одежды, г. Одесса

Спортивный бренд PUMA ищет директора магазина в городе Одесса (ТРЦ "Александровский").

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928362

Коммерческий директор, г. Киев

MBI Development – дистрибуция, строительство солнечных электростанций, другие ВИЭ, системы хранения, ищет коммерческого директора.

Зарплата: от 150 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930445

Project Manager/Specialist (Environment), г. Киев

UNDP Ukraine ищет руководителя проекта.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931178

Директор по развитию сети, г. Киев, Днепр, Львов

Сеть пиццерий, насчитывающая около 140 торговых точек по всей Украине, в поисках директора по развитию.

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931572

Директор Института Исследований по Восстановлению и Развитию, г. Днепр

Для работы нужен директор Института Исследований Восстановления и Развития.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931600

Коммерческий директор (Retail/HoReCa), г. Днепр

Украинская компания сеть пиццерий, уже насчитывающая почти 140 торговых точек по всей Украине, в поисках коммерческого директора.

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931173

Медсестра, г. Киев

Европейской медицинской лаборатории "Cинево Украина", входящей в шведскую группу компаний медицинского холдинга "Medicover", нужна медсестра.

Зарплата: 20 000 грн.

График работы: посменный.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5025265/

Шеф-повар, г. Киев

В ресторане итальянской кухни "Bar Gastronomicо" от Ristorante 8/8 нужен шеф-повар.

Зарплата: 30 000 – 45 000 грн.

График работы: 5-дневная рабочая неделя.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5263335/

Экономист, г. Днепр

Партнер Юкрейна приглашает на работу экономиста.

Зарплата: 18 000 – 20 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5257705/

Автослесарь, г. Днепр

АТЛ-Автосервис ищет автослесаря.

Зарплата: 40 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4973505/

Менеджер по работе с региональными сетями, г. Одесса

Молокия ищет свою команду менеджера по работе с региональными сетями.

Зарплата: 35 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5291910/

Продавец-кассир, г. Запорожье

Первая Пекарня Твоего Города ищет продавца-кассира в пекарню.

Зарплата: 12 000 – 15 000 грн.

График работы: 2/2, 3/3.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4870388/

Администратор, г. Запорожье

Аптека АНЦ ищет администратора.

Зарплата: 16 000 – 22 000 грн.

График работы: 5/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5291189/

Координатор по работе с клиентами, г. Львов

Международная компания Europe Service ищет координатора по работе с клиентами.

Зарплата: 10 000 – 15 000 грн.

График работы: 5/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5260860/

Учитель информатики, г. Львов

International British School ищет учителя информатики.

Зарплата: 20 000 – 45 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5292354/

Менеджер по продажам, г. Харьков

Тора ищет менеджера по продажам.

Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.

График работы: с 8:30 до 17:30.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5282190/

Оператор лазерного станка, г. Харьков

Моторимпекс ищет оператора лазерного станка (гравера).

Зарплата: 15 000 грн (12 000 на испытательный срок).

График работы: Пн – ПТ с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5292326/