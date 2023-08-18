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Работа в Украине: подборка открытых вакансий
Каких специалистов ищут работодатели в Украине, читайте в подборке, созданной Delo.ua совместно с Work.ua да GRC.ua.
Менеджер ВЭД, г. Киев
Компания Техно Трейд КС, импортер и представитель в Украине ТМ "KONNER & SOHNEN" (Германия) - генераторы, садовая и силовая техника, и ТМ "Auto Welle" (Германия) - автоаксессуары, приглашает на работу менеджера ВЭД.
Зарплата: не указано.Подписывайтесь на наш YouTube канал
График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930988
Бухгалтер/Accountant, удаленная работа
Аккейс Украина приглашает на работу бухгалтера.
Зарплата: от 30 000 до 33 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930575
Главный инженер проекта, г. Киев
TARYAN GROUP (строительство и девелопмент) приглашает в команду главного инженера проекта (ГИП).
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928794
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+380 67 223 0178
[email protected]
Продакт менеджер, г. Киев
Представительство немецкой компании DIMAX Group GmbH, импортер и представитель в Украине ТМ "KONNER & SOHNEN" (Германия) - генераторы, садовая и силовая техника, и ТМ "Auto Welle" (Германия) - автоаксессуары. В связи с расширением компания приглашает на работу бренд-менеджера/продакт-менеджера.
Зарплата: от 25 000 до 40 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930449
Деминерка/Деминер по обнаружению взрывоопасных предметов
ХАЛО Траст активно набирает людей в Николаевскую, Харьковскую и Киевскую области.
Зарплата: от 30 000 до 38 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927816
PR-менеджер, г. Киев
Соджитз Авто Украина приглашает на работу PR-менеджера.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930861
Старший финансовый аналитик, г. Киев
Baker Tilly – одна из аудиторских и консалтинговых компаний Украины, член международной сети Baker Tilly International, ищет старшего финансового аналитика.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927414
Ведущий специалист по контролю качества аудита (аудитор), г. Киев
Baker Tilly – одна из аудиторских и консалтинговых компаний Украины, член международной сети Baker Tilly International, ищет ведущего специалиста по контролю качества аудита.
Зарплата: не указано.
График работы: гибридный формат работы.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69929844
Логист по поиску и ведению зерновозов, г. Киев
Аграрная компания ООО "КОРМСНАБ", которая на рынке Украины более 7-ми лет, занимаемся закупкой и продажей сельскохозяйственной продукции и продуктов переработки. В связи с расширением деятельности в компании открыта вакансия менеджера отдела логистики – логиста.
Зарплата: от 30 000 до 50 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930864
Руководитель проекта (FinTech), г. Киев
Tamga – это международная fintech компания, представляющая технологические и маркетинговые решения для финансового сектора. В настоящее время компания ищет руководителя проекта.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69929736
Директор магазина спортивной одежды, г. Одесса
Спортивный бренд PUMA ищет директора магазина в городе Одесса (ТРЦ "Александровский").
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928362
Коммерческий директор, г. Киев
MBI Development – дистрибуция, строительство солнечных электростанций, другие ВИЭ, системы хранения, ищет коммерческого директора.
Зарплата: от 150 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930445
Project Manager/Specialist (Environment), г. Киев
UNDP Ukraine ищет руководителя проекта.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931178
Директор по развитию сети, г. Киев, Днепр, Львов
Сеть пиццерий, насчитывающая около 140 торговых точек по всей Украине, в поисках директора по развитию.
Зарплата: не указано.
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931572
Директор Института Исследований по Восстановлению и Развитию, г. Днепр
Для работы нужен директор Института Исследований Восстановления и Развития.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931600
Коммерческий директор (Retail/HoReCa), г. Днепр
Украинская компания сеть пиццерий, уже насчитывающая почти 140 торговых точек по всей Украине, в поисках коммерческого директора.
Зарплата: не указано.
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931173
Медсестра, г. Киев
Европейской медицинской лаборатории "Cинево Украина", входящей в шведскую группу компаний медицинского холдинга "Medicover", нужна медсестра.
Зарплата: 20 000 грн.
График работы: посменный.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5025265/
Шеф-повар, г. Киев
В ресторане итальянской кухни "Bar Gastronomicо" от Ristorante 8/8 нужен шеф-повар.
Зарплата: 30 000 – 45 000 грн.
График работы: 5-дневная рабочая неделя.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5263335/
Экономист, г. Днепр
Партнер Юкрейна приглашает на работу экономиста.
Зарплата: 18 000 – 20 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5257705/
Автослесарь, г. Днепр
АТЛ-Автосервис ищет автослесаря.
Зарплата: 40 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4973505/
Менеджер по работе с региональными сетями, г. Одесса
Молокия ищет свою команду менеджера по работе с региональными сетями.
Зарплата: 35 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5291910/
Продавец-кассир, г. Запорожье
Первая Пекарня Твоего Города ищет продавца-кассира в пекарню.
Зарплата: 12 000 – 15 000 грн.
График работы: 2/2, 3/3.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4870388/
Администратор, г. Запорожье
Аптека АНЦ ищет администратора.
Зарплата: 16 000 – 22 000 грн.
График работы: 5/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5291189/
Координатор по работе с клиентами, г. Львов
Международная компания Europe Service ищет координатора по работе с клиентами.
Зарплата: 10 000 – 15 000 грн.
График работы: 5/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5260860/
Учитель информатики, г. Львов
International British School ищет учителя информатики.
Зарплата: 20 000 – 45 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5292354/
Менеджер по продажам, г. Харьков
Тора ищет менеджера по продажам.
Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.
График работы: с 8:30 до 17:30.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5282190/
Оператор лазерного станка, г. Харьков
Моторимпекс ищет оператора лазерного станка (гравера).
Зарплата: 15 000 грн (12 000 на испытательный срок).
График работы: Пн – ПТ с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5292326/
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+380 67 223 0178
[email protected]