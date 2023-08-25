Дайджест вакансій: яку роботу пропонують українські роботодавці

Delo.ua спільно з GRC.ua створили добірку вакансій. Яких фахівців шукають роботодавці - читайте у щотижневому дайджесті.

Архітектор системи SAP S/4 HANA, м. Київ

Компанія "Нафтогаз Цифрові Технології" шукає архітектора системи SAP S/4 HANA.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928577

Керівник відділу SAP HCM, м. Київ

У зв’язку з розвитком, компанія "Нафтогаз Цифрові Технології" шукає начальника відділу SAP HCM.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928572

Регіональний менеджер, м. Львів

Фадо шукає менеджера з продажу.

Заробітна плата: від 20 000 до 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926923

Головний бухгалтер, м. Київ

Заробітна плата: від 25 000 до 35 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928366

Керівник регіональних продажів, м. Львів

Компанія Strauss Ukraine шукаає керівника регіональних продажів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930869

Заступник керуючого магазином, м. Коломия

Компанія Eldorado знаходиться в пошуку кваліфікованого заступника керуючого магазином.

Заробітна плата: від 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930539

Аналітик з управління інформацією, м. Київ

United Nations Development Programme (UNDP Ukraine) запрошує на роботу аналітика з управління інформацією.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931179

HR manager (Relocation to Cyprus)

ASBIS Group є ІТ-дистриб'ютором на ринках, що розвиваються, EMEA, що поєднує широкий спектр географічних операцій із широким портфоліо продуктів, що розповсюджуються за моделлю 'one-stop-shop', запрошує на роботу Human Resources Manager.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928197

Керівник відділу контролю якості, м. Львів

Фармацевтична компанія Артеріум шукає керівника відділу контролю якості.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931637

Директор відділення банку, м. Бориспіль

Sense Bank шукає директора відділення банку.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930591

Начальник відділу внутрішніх комунікацій та розвитку бренду роботодавця, м. Київ

Sense Bank запрошує на роботу начальника відділу внутрішніх комунікацій та розвитку бренду роботодавця.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930608

Експерт з бізнес аудиту, м. Київ

lifecell шукає експерта з бізнес аудиту.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931699

Експерт з розробки тренінгів з продажів, м. Київ

lifecell шукає експерта з розробки тренінгів з продажів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931719

Креативний директор, м. Київ

Фокстрот запрошує талановитого та винахідливого креативного директора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932652

Керівник кол-центру, м. Запоріжжя

Аптека АНЦ шукає керівника кол-центру.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930688

Project Manager, м. Полтава

"Аврора мультимаркет" — всеукраїнська мережа магазинів формату One dollar store, шукає Project Manager.

Заробітна плата: від 35 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930879

Головний бухгалтер, м. Київ

Huawei шукає головного бухгалтера / Senior Accountant.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928899

Менеджер з маркетингу, м. Київ

Компанія "Nemiroff" шукаає менеджера з маркетингу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932365

Провідний інженер / Інженерка з охорони праці, м. Київ

Starlight Media запрошує до співпраці фахівця на посаду провідного інженера з охорони праці.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт 10:00 - 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930520

SAP Support & Project Manager, м. Київ

PUMA шукає SAP Support & Project Manager.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928321

PR-менеджер, м. Київ

ДЛ СОЛЮШН в пошуках менеджера з корпоративних комунікацій.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930522

Фахівець з навчання та розвитку персоналу, м. Київ

Фармак шукає фахівця з навчання та розвитку персоналу / T&D Specialist.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Чт з 08:00 -17:00, Пт з 08:00 -15:00 (16:00).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928181