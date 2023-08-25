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Дайджест вакансій: яку роботу пропонують українські роботодавці
Delo.ua спільно з GRC.ua створили добірку вакансій. Яких фахівців шукають роботодавці - читайте у щотижневому дайджесті.
Архітектор системи SAP S/4 HANA, м. Київ
Компанія "Нафтогаз Цифрові Технології" шукає архітектора системи SAP S/4 HANA.
Заробітна плата: не вказано.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928577
Керівник відділу SAP HCM, м. Київ
У зв’язку з розвитком, компанія "Нафтогаз Цифрові Технології" шукає начальника відділу SAP HCM.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928572
Регіональний менеджер, м. Львів
Фадо шукає менеджера з продажу.
Заробітна плата: від 20 000 до 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926923
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]
Головний бухгалтер, м. Київ
Заробітна плата: від 25 000 до 35 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928366
Керівник регіональних продажів, м. Львів
Компанія Strauss Ukraine шукаає керівника регіональних продажів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930869
Заступник керуючого магазином, м. Коломия
Компанія Eldorado знаходиться в пошуку кваліфікованого заступника керуючого магазином.
Заробітна плата: від 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930539
Аналітик з управління інформацією, м. Київ
United Nations Development Programme (UNDP Ukraine) запрошує на роботу аналітика з управління інформацією.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931179
HR manager (Relocation to Cyprus)
ASBIS Group є ІТ-дистриб'ютором на ринках, що розвиваються, EMEA, що поєднує широкий спектр географічних операцій із широким портфоліо продуктів, що розповсюджуються за моделлю 'one-stop-shop', запрошує на роботу Human Resources Manager.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928197
Керівник відділу контролю якості, м. Львів
Фармацевтична компанія Артеріум шукає керівника відділу контролю якості.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931637
Директор відділення банку, м. Бориспіль
Sense Bank шукає директора відділення банку.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930591
Начальник відділу внутрішніх комунікацій та розвитку бренду роботодавця, м. Київ
Sense Bank запрошує на роботу начальника відділу внутрішніх комунікацій та розвитку бренду роботодавця.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930608
Експерт з бізнес аудиту, м. Київ
lifecell шукає експерта з бізнес аудиту.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931699
Експерт з розробки тренінгів з продажів, м. Київ
lifecell шукає експерта з розробки тренінгів з продажів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931719
Креативний директор, м. Київ
Фокстрот запрошує талановитого та винахідливого креативного директора.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932652
Керівник кол-центру, м. Запоріжжя
Аптека АНЦ шукає керівника кол-центру.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930688
Project Manager, м. Полтава
"Аврора мультимаркет" — всеукраїнська мережа магазинів формату One dollar store, шукає Project Manager.
Заробітна плата: від 35 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930879
Головний бухгалтер, м. Київ
Huawei шукає головного бухгалтера / Senior Accountant.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928899
Менеджер з маркетингу, м. Київ
Компанія "Nemiroff" шукаає менеджера з маркетингу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932365
Провідний інженер / Інженерка з охорони праці, м. Київ
Starlight Media запрошує до співпраці фахівця на посаду провідного інженера з охорони праці.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт 10:00 - 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930520
SAP Support & Project Manager, м. Київ
PUMA шукає SAP Support & Project Manager.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928321
PR-менеджер, м. Київ
ДЛ СОЛЮШН в пошуках менеджера з корпоративних комунікацій.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930522
Фахівець з навчання та розвитку персоналу, м. Київ
Фармак шукає фахівця з навчання та розвитку персоналу / T&D Specialist.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Чт з 08:00 -17:00, Пт з 08:00 -15:00 (16:00).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69928181
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]