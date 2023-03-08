Человечеству понадобится 300 лет для достижения гендерного равенства, - ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш считает, что человечество теряет уровень гендерного равенства, достигнутый за последние десятилетия. Об этом он заявил во время выступления перед Комиссией по статусу женщин, передает CNN.

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"До гендерного равенства осталось "300 лет", согласно последним оценкам ООН-Женщины, организации ООН, занимающейся гендерным равенством и расширением прав и возможностей женщин", — заявил Гутерриш.

ОНН фиксирует высокие показатели материнской смертности, принуждение девушек к раннему браку, похищение и нападения на девушек, когда они посещали школу. Отметим, что исследования, на основе которого выступал Гутерриш, не учитывают Иран, представителя которого исключили из команды исследователей из-за протестов в стране за нарушение прав женщин.

В отчете, представленном Совету по правам человека в Женеве, также отмечается рост количества принудительных и детских браков, количества запретов, исключающих женщин из других общественных мест, таких как парки и спортзалы, и другие ограничения по трудоустройству и свободному передвижению в Афганистане.

"Кризис и конфликты в первую очередь хуже всего влияют на женщин и девушек, в частности, это касается Украины, как пример. В прошлом году ООН призвала расследовать сообщения об изнасиловании и сексуальном насилии в отношении украинских женщин и детей после вторжения России", — добавил Гутерриш.

Недавно стало известно, что администрация Афганистана, управляемая талибами, приказала всем местным и иностранным неправительственным организациям прекратить работу женщин-сотрудниц. Кроме того, в стране начали полностью соблюдать законы шариата, включающие публичные казни, избиение камнями, ампутацию конечностей и т.д.

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