В Афганистане вводят верховенство законов шариата

Лидер радикального исламистского движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада, захватившего власть в Афганистане в 2021 году, приказал судьям полностью соблюдать законы шариата, включающие публичные казни, избиения камнями, ампутацию конечностей и т.п.

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Об этом сообщил главный спикер Талибана Забихуллах Муджахид, передает издание The Guardian.

Известно, что лидер талибов провел тайную встречу с так называемыми верховными судьями, после чего издал указ о верховенстве законов шариата.

Отметим, что после захвата власти лидеры Талибана заявляли, что смягчат законы по сравнению с действовавшими в 1996-2001 годах, но через год исламские радикалы вернулись к самым жестким правилам шариата.

Сейчас талибы требуют следовать hudud и qisas. Первое слово означает наказание правонарушений в соответствии с законодательством, тогда как qisas переводится как "возмездие натурой" или "око за око".

К hudud относят, в частности, супружескую измену или фиктивные обвинения в этом, распитие алкоголя, кражи, угон и ограбление на дороге, вероотступничество и восстание. К qisas, среди прочего, относят убийство и умышленное нанесение телесных повреждений.

С момента прихода Талибана к власти в Афганистане в 2021 году в СМИ и социальных сетях появлялись кадры публичных наказаний "правонарушителей". Полиция, подчиняющаяся радикальному движению, также выставляет на публичный осмотр тела погибших во время задержания людей.