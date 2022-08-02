Байден объявил о ликвидации главаря "Аль-Каиды" аз-Завахири

Президент США Джо Байден во время своего обращения к соотечественникам сообщил о контртеррористической операции в Афганистане, в результате которой был убит главарь "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири.

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"Он оставил за собой след убийств и насилия в отношении американских граждан, американских военнослужащих, американских дипломатов и американских интересов… Теперь правосудие свершилось и этого лидера террористов больше нет", – заявил Байден.

Президент США добавил, что никто из членов семьи аз-Завахири не пострадал и не было жертв среди гражданского населения. Он также отметил, что Вашингтон не допустит повторного превращения Афганистана в убежище для террористов.

Напомним, что вместе с тем Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые "привели к смерти бесчисленного числа невиновных мужчин, женщин и детей".