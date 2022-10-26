Россия вербует бывших афганских коммандос для войны в Украине, - Foreign Policy

Члены элитного Корпуса командосов Национальной армии Афганистана получают предложения по присоединению к российским военным для ведения боевых действий в Украине.

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Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, после того, как в августе 2021-го группировка "Талибан" захватила Афганистан, до 30 тысяч коммандос остались покинутыми. За границу эвакуировали всего несколько сотен старших офицеров. Тысячи солдат скрываются от режима талибов.

Соединенные Штаты потратили около 90 миллиардов долларов на создание Афганских национальных сил обороны и безопасности. Командос всегда пользовались уважением, поскольку их обучали морские котики ВМС США и Британская специальная воздушная служба.

Сейчас они безработные, а многие спецназовцы все еще ждут переселения в Соединенные Штаты или Британию, что делает их легкой мишенью для вербовщиков.

Бывший высокопоставленный сотрудник службы безопасности Афганистана, пожелавший остаться анонимным, сказал, что вербовкой афганцев занимается ЧВК "Вагнер".

Некоторые бывшие спецназовцы сообщают, что к ним обращались через WhatsApp и Signal с предложениями присоединиться к так называемому российскому "иностранному легиону".

Новости о попытках вербовки вызвали беспокойство в бывших военных кругах и кругах службы безопасности Афганистана, члены которых заявили, что до 10 000 бывших коммандос могут пойти на предложение России.

"У них нет ни страны, ни работы, ни будущего. Им нечего терять. Они ждут работы за 3-4 доллара в день в Пакистане или Иране или 10 долларов в день в Турции, и если "Вагнер" или какие-либо другие спецслужбы придут и предложат 1000 долларов, чтобы снова стать боевиком, они не откажутся", – сообщил источник Foreign Policy.

Отмечается, что из Афганистана в Иран, а затем в Россию новобранцев уже отправляли.

Некоторые бывшие спецназовцы не принимают предложения РФ, поскольку считают Россию врагом из-за вторжения Советского союза в Афганистан и поддержки РФ Талибана.

Напомним, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин активно вербует российских заключенных и предлагает воевать в Украине. За участие в войне осужденным обещают либо смягчение приговора, либо денежную компенсацию.

Ранее в разведке сообщалось, что большинство состава российской частных военных компаний составляют наемники из числа бывших заключенных, на них также приходится самый большой процент погибших.