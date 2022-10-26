Росія вербує колишніх афганських командос для війни в Україні, - Foreign Policy

Члени елітного Корпусу командосів Національної армії Афганістану отримують пропозиції долучитися до російських військових для ведення бойових дій в Україні.

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Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на джерела.

Як зазначає видання, після того як у серпні 2021-го угруповання «Талібан» захопило Афганістан, до 30 тисяч командос залишилися покинутими. За кордон евакуювали лише декілька сотень старших офіцерів. Тисячі солдатів переховуються від режиму талібів.

Сполучені Штати витратили майже 90 мільярдів доларів на створення Афганських національних сил оборони та безпеки. Командос завжди користувалися повагою, оскільки їх навчали морські котики ВМС США та Британська спеціальна повітряна служба.

Зараз вони безробітні, а багато спецназівців все ще чекають переселення в Сполучені Штати чи Британію, що робить їх легкою мішенню для вербувальників.

Колишній високопоставлений співробітник служби безпеки Афганістану, який побажав залишитися анонімним, сказав, що вербуванням афганців займається ПВК "Вагнер".

Деякі колишні спецназівці повідомляють, що до них зверталися через WhatsApp і Signal із пропозиціями приєднатися до так званого російського "іноземного легіону".

Новини про спроби вербування викликали занепокоєння в колишніх військових колах і колах служби безпеки Афганістану, члени яких заявили, що до 10 000 колишніх командос можуть піддатися пропозиціям Росії.

"У них немає ні країни, ні роботи, ні майбутнього. Їм нема чого втрачати. Вони чекають роботи за 3-4 долари на день у Пакистані чи Ірані або 10 доларів на день у Туреччині, і якщо "Вагнер" чи будь-які інші спецслужби прийдуть і запропонують 1000 доларів, щоб знову стати бойовиком, вони не відмовляться", - повідомило джерело Foreign Policy.

Зазначається, що з Афганістану до Ірану, а потім до Росії новобранців вже відправляли.

Деякі колишні спецназівці не приймають пропозиції РФ, оскільки вважають Росію ворогом через вторгнення Радянського союзу до Афганістану та підтримки РФ Талібану.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" ​​Євген Пригожин активно вербує російських ув'язнених та пропонує воювати в Україні. За участь у війні засудженим обіцяють або пом'якшення вироку, або грошову компенсацію.

Раніше у розвідці повідомляли, що більшість складу російської приватних військових компаній складають найманці з числа колишніх ув’язнених, на них також припадає найбільший відсоток загиблих.