В Афганістані запроваджують верховенство законів шаріату

Лідер радикального ісламістського руху "Талібан" Хайбатулла Ахундзада, що захопив владу у Афганістані у 2021 році, наказав суддям повністю дотримуватися законів шаріату, які включають публічні страти, побиття камінням, ампутацію кінцівок тощо.

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Про це повідомив головний речник Талібану Забіхуллах Муджахід, передає видання The Guardian.

Відомо, що лідер талібів провів таємну зустріч з так званими верховними суддями, після чого видав наказ про верховенство законів шаріату.

Зазначимо, що після захоплення влади лідери Талібану заявляли, що пом'якшать закони в порівнянні з тими, що діяли в 1996-2001 роках, але за рік ісламські радикали повернулися до найбільш жорстких правил шаріату.

Зараз таліби вимагають слідувати hudud і qisas. Перше слово означає покарання правопорушень відповідно до "законодавства", тоді як qisas перекладається як "відплата натурою" або "око за око".

До hudud відносять, зокрема, подружню зраду або фіктивні звинувачення у цьому, розпивання алкоголю, крадіжки, викрадення та пограбування на дорозі, віровідступництво та повстання. До qisas, серед іншого, відносять вбивство та навмисне нанесення тілесних ушкоджень.

З моменту приходу Талібану до влади в Афганістані в 2021 році у ЗМІ та соціальних мережах з'являлися кадри публічних покарань "правопорушників". Поліція, що підкоряється радикальному руху, також виставляє на публічний огляд тіла людей, які загинули під час затримання.